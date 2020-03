‘ก้าวไกล’ ประกาศเลื่อนประชุมส.ส. เลี่ยงกิจกรรมรวมตัว อัดนายกฯแถลง ไม่ทำคนหายกังวล

เลขาพรรคก้าวไกล ประกาศเลื่อนประชุมส.ส. เลี่ยงกิจกรรมรวมตัว จวก ‘ประยุทธ์’ แถลงการณ์ไม่ทำปชช. หายกังวล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายชัยธวัช​ ตุลาธน​ เลขาธิการพรรคก้าวไกล​ เปิดเผยว่า​ ตามกำหนดการเดิมในวันพรุ่งนี้ (17 มีนาคม) จะ​มีการประชุม ส.ส.พรรคก้าวไกล​ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้ยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนสมาชิกและคนทำงาน พรรค​จึงได้นำมาตรการ Social Distancing หรือ “การรักษาระยะห่างทางสังคม” มาใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกันคราวละมากๆ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงในการรับและส่งต่อเชื้อให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้น หลังจากนี้การประชุมของ ส.ส.พรรคก้าวไกลจะเป็นการประชุมสื่อสารกันทางออนไลน์เป็นหลัก​

นอกจากนี้ นายชัยธวัช ยังกล่าวด้วยว่า​ จากแถลงการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาไม่ได้​ทำให้ประชาชนคลายความวิตกกังวลลงได้​ เนื่องจากสิ่งที่แถลงขัดกับสิ่งที่ประชาชนรู้สึก ภายใต้สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นและใกล้ตัวพวกเขามากขึ้น ประชาชนจำนวนมากยังคงรู้สึกว่าต้องช่วยเหลือตัวเองมากกว่าจะพึ่งพารัฐได้ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือเจลล้างมือที่ยังคงหายากและมีราคาแพง ขณะที่ยังคงไม่สามารถหาตัวผู้รับผิดชอบต่อเรื่องเหล่านี้ได้ รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อยังพบว่าเข้าถึงได้ยาก ทั้งในด้านเงื่อนไขเพื่อรับการตรวจ ราคา หรือกระทั่งไปโรงพยาบาลแล้วพบว่าไม่มีชุดตรวจเพียงพอ

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลได้ออกคำสั่งและนโยบายต่างๆแบบวันหนึ่งพูดอย่างอีกวันพูดอีกอย่าง หรือการโยนความรับผิดชอบไปมาระหว่างกระทรวงได้สร้างความสับสน ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นและกลายเป็นวิกฤตศรัทธาขึ้น เหตุการณ์ที่ประชาชนแห่ออกไปกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคสะท้อนความรู้สึกของประชาชนต่อรัฐบาลได้เป็นอย่างดี หลังจากนี้เมื่อมีการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นแล้ว อยากให้ปรับปรุงเรื่องการสื่อสารให้ตรงกัน มีความแม่นยำ โปร่งใส และชัดเจน

“ขณะนี้แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าสถานการณ์การระบาดของไทยยังไม่เข้าสู่ระยะที่ 3 ตามนิยามของไทย แต่จากแนวโน้มที่พบคือ ผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศเพิ่มและขยายวงมากขึ้น จึงไม่แปลกที่ประชาชนจะยังคงวิตกกังวลอย่างสูง ล่าสุด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจได้โพสต์ว่า Hope for the best, but prepare for the worst หรือก็คือ ควรใช้มาตรการสำหรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุด โดยหวังว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นจริงๆ เชื่อว่า หากรัฐมองวางมาตรการด้วยสายตาแบบนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับประชาชนได้ ” นายชัยธวัช ระบุ