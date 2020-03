อิจฉาคนแพร่ ‘วรวัจน์’ ไม่รอรบ.ชู‘แพร่โมเดล’ ร่วมมือราชการ-เอกชน สู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย (พท.) โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เราต้องช่วยกันให้พี่น้องแพร่ เรา ต้องมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากไวรัสโควิดให้ได้ ไวรัสโควิด มีอันตรายมาก แตกต่างจาก ไข้หวัดใหญ่ โดยสิ้นเชิง ถ้าพลาด ไปติดเชื้อมาแล้ว ยังไง ปอดก็จะถูกทำลาย ซ่อมแซมกลับคืนมาไม่ได้ ถึงจะกำจัดเชื้อได้หมด แต่รอยแผลและพังผืด ที่ปอด จะทำให้เราหายใจติดขัด ไปชั่วชีวิต จะสังเกตว่า ผู้ที่พลาดติดเชื้อไปแล้ว ส่วนใหญ่ จะเสียชีวิตเพราะปอดถูกทำลาย ดังนั้น การคัดกรองดูแล บุคคลที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่อาจไปติดเชื้อมา โดยไม่รู้ตัว และเดินทางมาจังหวัดแพร่ของเรา จึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อไม่ให้ไวรัสโควิดมีโอกาสมาแพร่ขยายในบ้านของเราได้ ปัจจุบัน ยารักษาไวรัสโควิด ยังไม่มี ทุกคน มีโอกาสรับเชื้อ และป่วยเหมือนกันหมด

ดังนั้น การป้องกัน ไม่ให้มีโอกาสรับเชื้อจึงเป็นเรื่องแรกที่สำคัญที่สุด การป้องกัน อย่างที่2 ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้แข็งแรง ทำให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายเรา มีประสิทธิภาพที่จะฆ่าไวรัสที่หลุดเข้ามาในร่างกายของเราได้ การเลือกอาหารทานในช่วงนี้ จึงต้องเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ใช่บะหมี่สำเร็จรูป อาหารที่มีผงชูรสสูง จะต้องเป็นอาหาร ที่บำรุงร่างกาย มีวิตามินสูง โดยเฉพาะ วิตามินซี เพราะวิตามินซี จะทำให้ไวรัส อ่อนแอ ไม่สามารถเกาะติดกินปอดของเรา และทำให้เม็ดเลือดขาวสามารถเข้าไปกินกำจัดไวรัสได้หมด ก่อนที่ไวรัสจะมาทำลายปอดของเรา แต่การป้องกันไวรัสนั้น จะต้องใช้วิตามินซี ในปริมาณที่สูงมาก ควรจะใช้ถึง 3-5,000 มิลลิกรัมเลยทีเดียว ดังนั้น จังหวัดแพร่เราจึงกำหนด 3 มาตรการ เกราะเพชร ป้องกันโควิดเพิ่มเติม คือ 1.ตั้งศูนย์อาสาสมัครต้านภัยโควิดจังหวัดแพร่ เพื่อผนึกกำลังพี่น้องทุกฝ่ายและร่วมมือกันกับทีมบริหารจังหวัด คัดกรอง สอดส่องกลุ่มเสี่ยงที่พลาดติดเชื้อไวรัสมา โดยท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบจ. เทศบาล อบต.ชุมชน ร่วมมือกับอสม.โดยการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หมอ พยาบาลทุกคน เราดูแล พี่น้องเราทุกคนที่พลาดไปติดเชื้อมาอย่างดียิ่ง 2.ตั้งศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยเบื้องต้น จะเริ่ม 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองแพร่ ที่ศูนย์ร่องซ้อ โดยนายกโชคชัย พนมขวัญ ดูแลเทคบาลเด่นชัย นายกศรชัย สุวรรณกาศ ดูแลเมื่อตั้งศูนย์เรียบร้อย ไปใช้บริการได้เลย ซึ่งในศูนย์จะมี การดูแลสุขภาพกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินต่างๆ มีตู้อบอินฟราเรด สร้าง สุขภาพให้แข็งแรง

และสิ่งอำนวยความสะดวกในความร่วมมือของพวกเราทุกคน (สนับสนุนโดย โรงพยาบาลพระราม2 และกลุ่มนุศาสิริ )

นายวรวัจน์ ระบุอีกว่า แนวทางการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงฯ จัดกลุ่มดังนี้ กลุ่ม A : ป่วย + มีอาการ ไข้ ไอ ผลโควิด19 เป็น บวก ติดเชื้อ 1.ต้องนอนโรงพยาบาล รักษาตามมาตรฐาน 2.ให้ Megadose vit C ทางน้ำเกลือ(IV) วันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน กลุ่ม B : คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและคนที่สัมผัสโรค แต่ไม่มีไข้ ให้ตรวจคัดกรองโควิด19 ทุกราย B.1 ผลตรวจโควิด19เป็น บวก 1.ให้แยกเข้ารีสอร์ทเฉพาะ 3 สัปดาห์ 2.ให้ Megadose vit C (IV) วันละครั้ง 3 วัน 3.กิจกรรมส่งเสริมภูมิต้านทาน 4.อาหารเสริมภูมิต้านทาน B.2 ผลตรวจโควิด19เป็น ลบ ไม่มีเชื้อ 1.แยกเข้ารีสอร์ท 2 สัปดาห์ 2.อาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทาน 3.กิน vit c 1,000 มิลลิกรัม วันละ 3 เวลา กลุ่ม C : กลุ่มทั่วไป ใช้ชีวิตตามปกติที่บ้าน 2 สัปดาห์ 1.ไม่ออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น 2.รักษาความสะอาดทั้งร่างกายและสถานที่ เปิดให้แสงแดดส่องถึง 3.ดูแลรักษาสุขภาพ การทานอาหาร ออกกำลังกาย สวดมนต์ (เครดิต นพ.บัญชา แดงเนียม เลขาธิการสมาคมเซลบำบัด) ท่านสามารถให้การสนับสนุน หนังสือนวนิยาย หรือ คอมพิวเตอร์เก่าๆที่ไม่ได้ใช้ เกมส์ หรืออุปกรณ์คลายเหงา ที่จะช่วยให้เพื่อนๆของเรา ที่ เสียสละเก็บตัว 14 วันได้อยู่พักอาศัยอย่างมีความสุข 3.จะมีการใช้แอพพลิเคชั่น

SafeT Thailand เพื่อตามหากลุ่มเสี่ยงว่ายังต้องการ การติดตามหรือเข้าไปดูแลอยู่ที่ตรงจุดไหน และสามารถ ป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปกับกลุ่มเสี่ยงได้มาสัมผัสกันโดยไม่ตั้งใจโดยในระบบจะมีสัญญาณเตือนเมื่อเข้าใกล้กันเกินกว่า 20 เมตร ติดตามใน Facebook ที่ผ่านมาได้ (สนับสนุนโดยสถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ) ทั้งนี้ ความร่วมไม้ร่วมมือที่เป็นระบบเป็นหนึ่งเดียว จะทำให้จังหวัดแพร่เรา แก้ไขสถานการณ์โควิด ที่คุกคามพี่น้องเราได้ อย่างมั่นใจ ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน เราจะปลอดภัยไปด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ช่วยแชร์ ส่งต่อ แจ้งข่าวให้พี่น้องเราทุกคนด้วยครับ วันนี้ เราต้องจับมือกันทุกคน บ้านเราถึงจะปลอดภัย มีอะไร แจ้งประสานกันมาได้ตลอดเวลา

