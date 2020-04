ชาวเน็ตไทย-ฮ่องกง-ไต้หวัน ผุดแฮชแท็กพันธมิตรชานม โต้แถลงการณ์สถานทูตจีน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน โลกออนไลน์ โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนมาก ต่างโพสต์ข้อความ พร้อมติด แฮชแท็ก #ชานมข้นกว่าเลือด และ #MilkTeaAlliance นับตั้งแต่ค่ำวันที่ 14 เมษายนยน จนถึงเช้าวันที่ 15 เมษายน โดยมีนัยยะแสดงการรวมตัวกันของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย ไต้หวัน และฮ่องกง ที่นิยมดื่มชานม อันเป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวกันไม่เห็นด้วยกับยโยบายรัฐบาลจีน

โดยแฮชแท้กดังกล่าว เป็นที่นิยมเพื่อตอบโต้ แถลงการณ์ของสถานทูตจีนในไทยถูกเผยแพร่ออกไป ผู้ใช้ทวิตเตอร์ของไทยต่างแสดงความไม่พอใจต่อแถลงการณ์ดังกล่าวอย่างมาก มีการไปโพสต์แสดงความเห็นคัดค้านต่อแถลงการณ์ดังกล่าวในเพจสถานทูตจีน จำนวนมาก จนถึงเวลา08.30 น. ของวันที่ 15 เม.ย. ตามเวลาไทย มีผู้ทวีตแฮชแท็กนี้ถึงเกือบ 3.2 แสนครั้งแล้ว ติดอันดับ1 ของ Thailand Trend

โดยสงครามทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว เกิดขึ้นจากปัญหาการปะทะคารมณ์ออนไลน์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จีน กับไทย จากปัญหาดารา ลามมาจนถึงปัญหาการเมือง โดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ในฮ่องกงและไต้หวันจำนวนมากต่างเข้ามาให้การสนับสนุนฝ่ายไทย ทั้งยังชื่นชมว่าคนไทยตอบโต้ด้วยอารมณ์ขัน จนเป็นข่าวดัง

นายโจชัว หว่อง แกนนำเรียกร้องประชาธิปไตยชื่อดังในฮ่องกง ทวีตสนับสนุนฝ่ายไทยว่า “ฮ่องกงยืนเคียงข้างเพื่อน ๆ ที่รักในเสรีภาพในไทย ต่อต้านการกลั่นแกล้งจากฝ่ายจีน”

นอกจากนี้ เฉินเหวิน ซาน นายกเทศมนตรีเมืองเถาหยวน ยังทวีตขอบคุณคนไทยอีกด้วย โดยบอกว่าไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไต้หวันมานานแล้ว และหวังว่าจะได้ร่วมมือแลกเปลี่ยนกันเพิ่มขึ้นอีกเมื่อวิกวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไป

Thank you our friends from #Thailand. Thailand has long been a popular travel destination for the Taiwanese. We look forward to increased exchanges after the #COVID19 outbreak!

ไต้หวันและไทย สู้ไปด้วยกันนะครับ🇹🇼 🇹🇭#nnevvy

