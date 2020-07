สนท.หารือสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน ปมน.ศ.โดนข้อหาฝ่าพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สหภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย นำโดย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์, นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ และนางสาวปรัสยา สิทธิจิรวัฒนากุล และตัวแทน กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group – DRG)

นายกรกช แสงเย็นพันธ์ เข้าพบนาย Badar Farrukh เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนแห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights-OHCHR เพื่อหารือประเด็นการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีการตั้งข้อหานิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมชุมนุมและจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการหารือเพิ่มเติมในประเด็นการติดตามนิสิตนักศึกษาและนักกิจกรรมทางการเมืองโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอีกด้วย