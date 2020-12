บัวแก้ว แจง ‘ยูเอ็น-มะกัน’ ไทยดำเนินการกับม็อบที่ไม่สงบ ป้องเหตุรุนแรง

วันที่ 8 ธันวาคม รอดูว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) จะเผยแพร่ข้อมูลการชี้แจงของไทยเกี่ยวกับการดำเนินการกับการชุมนุมทางการเมืองผ่านทางเว็บไซต์หรือยัง หลังมีข้อร้องเรียนถึงทางการไทยว่าการดำเนินคดีกับแกนนำผู้ชุมนุมอาจเข้าข่ายละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งไทยเป็นภาคี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือข้อร้องเรียนร่วมจากกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Joint Communication from the Special Procedures of the Human Rights Council) กระทรวงได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ต่อมาได้ประมวลข้อมูลเพื่อจัดทำประเด็นชี้แจงต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยได้มีหนังสือถึงกลไกพิเศษฯ ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทย ณ นครเจนีวา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทซึ่งกลไกพิเศษฯ ได้รับหนังสือจากทางการไทยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ต่อไป

นายธานียังกล่าวถึงการเสนอร่างข้อมติและการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยโดยส.ว.สหรัฐว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการของ ส.ว. บางรายในรัฐสภาสหรัฐเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทย มิใช่ท่าทีร่วมหรือข้อห่วงกังวลของรัฐสภาสหรัฐ

“ยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นหลักประชาธิปไตยและเคารพเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุมอย่างสงบ โดยเปิดกว้างให้มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องหลายเดือน และพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ชุมนุม แต่การดำเนินการของผู้ชุมนุมหลายกรณีไม่อาจถือว่าเป็นการชุมนุมอย่างสงบ และเสี่ยงที่สถานการณ์จะลุกลามจนเกิดความรุนแรง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและสาธารณชน หากมีผู้ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ขอย้ำว่าไม่มีผู้ใดถูกดำเนินคดีเพียงเพราะการชุมนุมโดยสงบ” นายธานี กล่าว

นายธานี กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ และอยู่ระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม โดยจะต้องจัดทำประชามติต่อไป การดำเนินการเหล่านี้เป็นกระบวนการภายในที่ต้องใช้เวลา จึงหวังว่าสหรัฐซึ่งเป็นมิตรของไทยมายาวนานจะเข้าใจและสนับสนุน

“ในภาพรวมทุกฝ่ายในสหรัฐยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สหรัฐมีกับไทยมายาวนาน รอบด้าน และเป็นประโยชน์ร่วมกันของสองฝ่าย โดยเฉพาะหลังการเยือนสหรัฐของนายกฯเมื่อปี 2560 มีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง สหรัฐได้ย้ำในหลายโอกาสถึงความประสงค์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าวกับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกระดับ รวมทั้งได้รับรองการกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของไทยเมื่อปี 2562 โดยยืนยันที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในของไทย” นายธานี กล่าว