หมอทศพร เชือดนิ่มๆ ปม ทอ. แจงปรับปรุงห้องน้ำวีวีไอพี 54 ล.สมเหตุสมผล

กรณีกองทัพอากาศ (ทอ.) ชี้แจงการปรับปรุงห้องน้ำเครื่องบินวีวีไอพี ที่ใช้งบกว่า 54 ล้าน ว่าสมเหตุสมผล พร้อมระบุว่าตรวจสอบได้ มั่นใจไม่แพงกว่าราคากลางท้องตลาด บอกใช้เทคนิควิศวกรรมเยอรมัน ห้องน้ำเครื่องบินไม่ง่ายเหมือนห้องน้ำบ้าน

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นพ.ทศพร เสรีรักษ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ทวีตที่บัญชีส่วนตัว @TSererak โดยระบุว่า จากห้องน้ำบ้านบนดอย สู่ห้องน้ำบ้านคนกรุง ไปถึงห้องน้ำบนเครื่องบินบุคคลสำคัญที่จะใช้เงินงบประมาณปรับปรุง 54.43 ล้านบาท all animals are equal,but some animals are more equal than others. #หยุดคุกคามประชาชน #หยุดคุกคามคนเห็นต่าง #หยุดความรุนแรง