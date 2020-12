‘ศิลปะปลดแอก’ ขอยืนเคียง เขียนภาพ ‘ทราย’ ให้กำลังใจ เชื่อไม่ช้า ‘เวลา-ความจริง-ความถูกต้อง’ อยู่ข้างเรา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม กลุ่มศิลปะปลดแอก ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ศิลปะปลดแอก – FreeArts ถึง น.ส.อินทิรา เจริญปุระ นักร้อง-นักแสดงดังชื่อดัง แกนนำทีมเสกของ ซึ่งล่าสุดต้องคดี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยระบุว่า ทราย เจริญปุระ Inthira Charoenpura เป็นศิลปินคนแรกๆ ที่ออกมาประกาศตัวชัดเจน และเปิดเผยว่าอยู่ข้างการต่อสู้ทางประชาธิปไตย เธอสนับสนุนการดำเนินงาน และการต่อสู้ทางมนุษยธรรมต่างๆ อย่างน่ายกย่อง น่าภาคภูมิใจ

ศิลปะปลดแอกกล่าวว่า ในฐานะประชาชนและมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนแนวคิดการกระทำ ที่ตนเองเชื่อว่าถูกต้อง รวมถึงในฐานะศิลปินที่เข้าใจบทบาท และรู้คุณค่าของตัวเองว่ามีเสียงที่ดังกว่าคนหลายๆ ส่วนในสังคม เราไม่ได้บอกว่าการเป็นศิลปินมันมีฐานะ ความสำคัญ คุณค่า ที่สูงหรือมากมายกว่าใคร แต่เรากำลังบอกข้อเท็จจริงว่า อาชีพศิลปินมันผูกโยงกับความพึงพอใจของกลุ่มคนจำนวนมาก และต้องยอมรับว่ามันสัมพันธ์กับ ”ไอ้ต้าวความพึงพอใจ” นี้อยู่มาก พอๆ กัน หรือบางครั้งมากกว่า ”ความสามารถ” ด้วยซ้ำ

ศิลปะปลดแอกกล่าวว่า ไม่ว่าจะความพอใจของนายทุนของผู้ว่าจ้าง ของผู้มีอำนาจเลือกจะให้หรือไม่ให้งาน ความพอใจของประชาชนคนดูงาน ความพอใจของผู้ร่วมงาน …มันมีราคาที่ต้องจ่าย หรือสำหรับบางคน มันถึงขั้นมีอนาคตที่ต้องแลก การออกมาแสดงจุดยืน มันจึงถูกเรียกว่าความกล้าหาญนอกจาก จะยืนหยัดในความเชื่อของตัวเอง เธอยังพยายามทุกทางเพื่อที่จะสนับสนุนให้การต่อสู้ในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามันถูกต้องของทั้งตัวเอง และคนอื่นๆ ที่ก้าวออกมาสู้ร่วมกันว่า “เห้ย …มันเป็นไปได้นะเว่ย และไม่มีอะไรต้องกลัว” จนทุกคนพร้อมใจกันยกตำแหน่ง “แม่ยกประชาธิปไตย” ให้

“….จนมาถึงวันที่ทรายได้ตำแหน่งผู้ต้องหาคดี 112 ไปครอบครอง โดยที่หากมีใจเป็นธรรม (และมีสมอง) มากพอ เราก็จะรู้อยู่แก่ใจว่าทำไม … ทราย ช่วยเหลือและสนับสนุนคนอื่นมามากมาย ถึงเวลานี้ สิ่งที่เธอควรได้รับ คือการยืนเคียงข้าง ร่วมส่งเสียง และเป็นกำลังใจให้เธอ ศิลปะปลดแอก FreeArts ขอยืนเคียงข้าง สนับสนุน และเป็นกำลังใจให้ทราย เจริญปุระ และเพื่อน พี่ น้อง ที่กำลังถูกพายุ 112 กระแทกใส่ …มันจะกลายเป็นเพียงหยดน้ำพัดผ่านในไม่ช้า… เวลา ความจริง และความถูกต้องอยู่ข้างเรา Stand with everybody who has been charged with the violation of Section 112 of the Criminal Code. #standwithทรายเจริญปุระ #ยกเลิก112 #No112”

ด้านสินา วิทยวิโรจน์ ศิลปินร่วมสมัยชื่อดัง ก็ได้เขียนภาพ “NANG NAK 2020” เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย

โดยเป็นภาพนางนาก สื่อถึงทราย เจริญปุระ ซึ่งโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง “นางนาก” และนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน แกนนำราษฎร ที่แต่งกายด้วยชุดไทย เดินทางมาให้กำลังใจเยาวชนเข้ารับทราบข้อกล่าวหา มาตรา 112 ที่​ สน.ยานนาวา ช่วงบ่ายวันนี้

ด้านกลุ่ม Unmute Project ก็ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของอินทิรา : Unmuted Project ได้รับการสนับสนุนจากพี่ทรายในช่วงเริ่มต้นโปรเจ็ค เรายังจำคำพูดพี่ทรายได้ว่า “อาจจะช่วยได้ไม่เยอะมาก ขอโทษด้วยกั๊บ” ดูดิ คนน่ารักขนาดนี้ #Saveทรายเจริญปุระ พี่ทรายมีทั้ง podcast กับทาง Salmon (ซึ่งแซลมอนก็ซัพพอร์ตหนังสือให้เรา) และเขียนหนังสือหลายเล่ม ไปสนับสนุนพี่เขากันได้นะคะ