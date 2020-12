ปลาวาฬ โพสต์ไอจี “โปรดอย่าเลือก อบจ พวกหนักแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ “ปลาวาฬ – วรสิทธิ์ อิสสระ” ทายาทคนโตของ “สงกรานต์-ศรีวรา อิสสระ” เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ได้โพสต์ไอจี เป็นภาพป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่มีขัอความว่า “โปรดอย่าเลือก อบจ พวกหนักแผ่นดิน” พร้อมกับเขียนข้อความว่า “Voting time Tmr … our future will move forward!!! Without the Future Fuckoff party 😜😜😜 #howdearyou #resume