ด่วน! กทม.สั่งปิดผับ-สนามมวย-ยิม หลังเที่ยงคืน จ่อถก ศบค. พรุ่งนี้ ใช้มาตรการซื้ออาหาร ‘take away’ (คลิป)

ด่วน! กทม.สั่งปิดผับ-สนามมวย-ยิม หลังเที่ยงคืน จ่อถก ศบค. พรุ่งนี้ ใช้มาตรการซื้ออาหาร ‘take away’

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ร้อยตำรวจเอกพงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพฯ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มาตรการเพิ่มเติมควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า

วันนี้กรุงเทพมหานคร ได้พูดคุยถึงการแพร่ระบาดในกทม.ซึ่งตอนนี้กทม.ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่การแพร่ระบาดเกิดกลุ่มก้อนใหม่เยอะมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออก รวมถึงพบผู้ป่วยในกทม.ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและสถานบริการหลายรายอยู่ ทำให้กทม.ต้องพูดคุยถึงมาตรการที่ออกไปว่าเพียงพอหรือไม่ซึ่งวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้พูดคุยกันถึงมาตรการที่ต้องออกเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในกทม.ในกรณีคนที่มีการแพร่ระบาด เช่น ในภาคตะวันออกและในจ.สมุทรสาคร แล้วเข้าไปในสถานที่เสี่ยงและมีการแพร่ระบาด

โดยกทม.จะมีการประกาศปิดสถานที่เพิ่มเติม ในรายละเอียดจะมีประกาศในวันนี้ โดยตนขออธิบายเบื้องต้นว่าจะมีการปิดสถานที่ใดบ้าง ดังนี้

เราจะยกเลิกประกาศที่ได้ปิดสถานที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทั้งหมด เราจะนับหนึ่งใหม่ในการปิดสถานที่ซึ่งบางส่วนจะเป็นสิ่งที่ได้ปิดไปแล้วและบางส่วนยังไม่ได้ปิด

สถานบริการที่ทำการปิด สวนน้ำ สวนสนุก สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ ตลาดนัด โต๊ะสนุ๊ก บิลเลียด สถานที่เล่นตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่

สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้หรือยิม สนามม้า สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด สนามแข่งขันทุกประเภท สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน สนามชนโค สนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สถานที่เจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชาหรือสถาบันการศึกษา

โดยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนและสถาบันการศึกษาหรือกวดวิชา เราได้ปิดบางส่วนอยู่แล้ว เราจะทำการขยายตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564 แต่ในสถานที่อื่นๆ ที่ตนได้ยกตัวอย่างไป ก็จะทำการปิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (2 มกราคม 2564) เลย คือเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้(1 มกราคม 2564)

แต่จะมีอีกส่วนที่ค่อนข้างมีผลกระทบเป็นวงกว้างคือการขายอาหาร take away ซึ่งมาตรการในการขายอาหาร take away หรือไม่ให้มีการบริโภคในร้านอาหาร จะมีการพูดคุยกับทางศบค.ในวันพรุ่งนี้ (2 มกราคม 2564) ถึงแนวทางนี้เพราะแนวทางนี้ถ้ากทม.จะออก (take away) อาจจะออกในวันที่ 4 มกราคม 2564 แต่ทั้งหมดจะคุยภาพรวมกับศบค. เพราะกทม.ไม่ใช่แค่พื้นที่ๆ กทม.อย่างเดียว คนหลายๆ คนเดินทางจากจังหวัดปริมณฑลมาทำงานที่กทม. ดังนั้นถ้าจะออก ก็จะออกไปในทำนองเดียวกันกับจังหวัดใกล้เคียงและแนวทางเดียวกับรัฐบาล ซึ่งประเด็นนี้ก็อยากสื่อสารไปยังผู้รับชมว่าอาจจะมีมาตรการ take away ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้ (2 มกราคม 2564) ก็อยากให้ทุกๆ ท่านเตรียมตัวอาจจะมีมาตรการดังกล่าว

อีกเรื่องหนึ่ง การที่เรามีการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ของกทม.ซึ่งในภาพรวมของกทม.อยู่ในพื้นที่ควบคุมในระดับที่ 2

ส่วนระดับที่ 1 คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือมาตรการเข้มข้นมากที่สุด แต่ใน 3 เขต ทางคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ ได้มีการออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 3 เขต คือ หนองเขม บางพลัดและบางขุนเทียน

หลายท่านสงสัยว่าการออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดนี้มันคืออะไร ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะทำให้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจในการดูแลมาตรการมากขึ้นเพราะฐานอำนาจที่จะไปสั่งให้หยุดกิจกรรมที่มีการแพร่เชื้อ ไม่มีการเว้นระยะห่างได้ทันที ซึ่ง 3 พื้นที่นี้กทม.จะถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อย่างไรก็ตามทุกๆ อย่างกทม.ก็จะดูภาพรวม มาตรการในภาพรวมของกทม. ในเรื่องของการปิดหรือเปิดสถานที่ แต่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะมีการควบคุมประชาชนได้มากขึ้นในกิจกรรมที่มีการแพร่เชื้อถ้าหากไม่มีการเว้นระยะห่างที่เพียงพอ