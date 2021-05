ศิลปินดังระดับโลกร่วมด้วย – ยื่น 518 ชื่อ แถลงการณ์ จี้ มช.ปกป้อง ช่วยเหลือ นศ.วิจิตรศิลป์

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตย ยื่น 518 ชื่อ แถลงการณ์ จี้ มช.ปกป้อง ช่วยเหลือ นศ.วิจิตรศิลป์ ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตย (ศวป.)ออกแถลงการณ์ ขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปกป้องเสรีภาพทางวิชาการและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมแนบรายชื่อศิลปิน นักวิชาการ ประชาชน นักศึกษา ที่ร่วมกันลงชื่อ 518 รายชื่อ

ตามที่มีผู้แจ้งความให้ดำเนินคดีตามความผิดตามกฎหมายอาญา ตามความในมาตรา 112 กับ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ 2 คน ว่าการกระทำความผิดตาม พรบ.ธง 2522 ทั้งยังเป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิด ตาม พรก.ฉุกเฉิน 2548 และ พรบ.โรคติดต่อ 2558 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา ม.112 ม.116 และ ม. 215 นั้น

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตย (ศวป.) มีข้อเรียกร้องไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิจิตรศิลป์ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่เสรีและเคารพซึ่งหลากหลาย การที่ผู้บริหารปล่อยปละละเลยให้มีการคุกคามการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกของนักศึกษาภายในสถานศึกษานั้น ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกทางวิชาการ ซึ่งในฐานะนักศึกษาศิลปะที่ได้แสดงออกผ่านงานศิลปะต้องได้รับการคุ้มครองและปกป้องอย่างถึงที่สุด อย่างน้อยในฐานะศิษย์กับอาจารย์ ไม่ใช่ผลักไล่ไสส่งนักศึกษาออกจากภาระของความเป็นครูอาจารย์

การเพิกเฉยที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการดังกล่าว ย่อมกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยที่มีพันธะจะต้องปกป้องเสรีภาพทางวิชาการ และสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาและนักวิชาการ อันเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

แน่นอนว่า หากผู้บริหารไม่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อนักศึกษาของตน ย่อมเกิดผลกระทบต่อตัวบ่งชี้ด้านเสรีภาพทางวิชาการอย่างชัดเจน

ศวป. ขอเรียกร้องต่อบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ในคดีดังกล่าวโดยเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกกล่าวหา ตราบเท่าที่ยังไม่ถูกตัดสิน ผู้ถูกกล่าวหาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์และได้รับการประกันตัวออกมาระหว่างการต่อสู้คดี

เครือข่าย ศวป. ซึ่งเป็นเครือข่ายของศิลปิน นักกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานทางวัฒนธรรมที่มีเครือข่ายในเวทีนานาชาติ เราจะเฝ้าจับตาการทำงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้มีส่วนในกระบวนการยุติธรรมในคดีที่มีการกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมนี้อย่างใกล้ชิด

Statement

Art and Cultural Activist Network for Democracy (ACAND)

Chiang Mai University Must Defend Free Speech and Academic Freedom:

The Case of Accused Art Students Charged with Criminal Act’s Section 112

According to an accusation of two art students from the Faculty of Fine Arts for the violation of Criminal Act’s Section 112 or the Lèse-majesté Law only because the students staged their performance art to challenge the authoritarian rules. They are also accused of the violation of the Flag Act for using the national flag in their artworks and the violation other Sections of Emergency Act.

Art and Cultural Activist Network for Democracy (ACAND) demands the Chiang Mai University Administration and legal authorities as follow:

University administrations are subjected not only to conduct teaching, researching but also defending freedom of expression including academic freedom. The diversity of university and academic freedom are the keys to world class university’s ranking. The Faculty of Fine Arts must play a major role of defending student’s creativity and expression to meet with global standard of higher educators. As a teacher and a university administrator, Chiang Mai University should grant the students’ rights to legal protection and moral support.

The ignorance and failure to defend Free Speech would be both harmful to the university’s ambitious goal towards a world class university and the role of higher educators to protect academic and artistic freedom of its staff and students, which is the key indicator to world university ranking.

ACAND also demands the Thai legal authorities and judicial branch to respect the rights to bail of the accused students. If the case is under the review of court, the accused are still innocent. The accused students should be allowed to prove their innocence without detention.

We, the Art and Cultural Network for Democracy, will monitor this case to inform international art and cultural communities. We will watch the Chiang Mai University Administration’s response to the role in defending artistic and academic freedom and its response to the use of legal action against artistic and academic freedom too.

ดังมีรายนามต่อไปนี้ (ลงชื่อตามลำดับตัวอักษร)