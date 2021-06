สวมฮาวาย-ถือใบหน้า ‘ต้าร์ วันเฉลิม’ ยืน 12 นาที เตือน 12 เดือน ‘ไม่ลืม’ คนหาย

ในวาระครบรอบ 1 ปีการหายตัวไปของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ หรือต้าร์ นักกิจกรรม และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ขณะลี้ภัยทางการเมืองในประเทศกัมพูชา หลังไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่ง คสช. โดยถูกนำตัวขึ้นรถขณะแวะซื้อของหน้าอาคารที่พัก ณ กรุงพนมเปญ ช่วงเย็นของวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นั้น

เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 4 มิถุนายน ที่บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ กลุ่มเพื่อนวันเฉลิมและนักกิจกรรม แอมเนสตี้ พร้อมประชาชนกว่า 100 คน ทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยต่างสวมเสื้อฮาวายหลากสีสันมาร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็นเสื้อที่นายวันเฉลิมใส่เป็นประจำ ขณะที่ป้าเป้า ขวัญใจราษฎร นั่งขายขนมจีนอยู่ใกล้กัน

บรรยากาศโดยรอบ มีการปูป้ายไวนิลขนาดใหญ่ที่ลานหน้าหอศิลป์ ระบุข้อความ อาทิ “คนก็หาย กฎหมายก็ไม่มี”, “Missing people Missing”, “หนึ่งปีต้องมีความยุติธรรมให้วันเฉลิม After 1 year, there must be justice for wanchalearm”

รวมถึงป้ายข้อความ “คนหายที่ไม่หายไปจากความทรงจำ” ซึ่งระบุคำกล่าวของ น.ส.สิตานัน พี่สาวนายวันเฉลิม ว่า

“ถ้าเรากลัว… สิ่งที่ต้าร์ยอมเสียสละอนาคตและเสี่ยงชีวิตเพื่อเรียกร้องมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่า เราเลยอยากมาสานต่อเจตนารมณ์ของน้อง สิ่งที่ต้าร์ทำมาเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ เพราะคิดว่าสิ่งที่ต้าร์ทำมันดี”

ไปจนถึงภาพใบหน้านายวันเฉลิมที่ประชาชนร่วมกันวาด

ทั้งนี้ มีการแจกหน้ากากรูปใบหน้านายวันเฉลิมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พร้อมป้ายระบุข้อความ #1ปี เราไม่ลืม และโปสเตอร์ภาพนายวันเฉลิมที่มีข้อความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ว่า “1 year justice for wanchalearm”, “คนก็หาย กฎหมายก็ไม่มี”, “ความยุติธรรมที่ล่าช้า = ความอยุติธรรม” ให้ผู้ร่วมกิจกรรม

ต่อมา เวลา 17.40 น. ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมเดินเท้าไปยังสกายวอล์กหอศิลป์ จากนั้น ยืนเรียงแถวพร้อมสวมหน้ากากใบหน้านายวันเฉลิมและถือป้ายข้อความ โดยในช่วงเริ่มต้นมีผู้เข้าร่วมประมาณ 25 คน ก่อนทยอยมาสมทบต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎร นำโดย นายอาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ ทำการดีดกีต้าร์ ขับขานบทเพลงเนื้อหาต้านเผด็จการ พร้อมห้อยภาพนายวันเฉลิม

เวลา 17.50 น. น.ส.สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของนายวันเฉลิม, นางสาวปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย พร้อมด้วย น.ส.ประกายดาว บุตรสาว, นายเจษฎา ศรีปลั่ง หรือเจมส์ เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี เดินทางมาร่วมยืนด้วย

เวลา 18.00 น. ราษดรัมทำการรัวกลองส่งจังหวะ จากนั้นนักกิจกรรมแอมเนสตี้ประเทศไทย เพื่อน และครอบครัวนายวันเฉลิม สวมหน้ากากใบหน้าวันเฉลิม พร้อมยืนถือป้าย #หนึ่งปีต้องมีความยุติธรรมให้วันเฉลิม 12 นาที เพื่อรำลึกถึง 12 เดือนที่นายวันเฉลิมได้หายตัวไป รวมถึงเพื่อทวงคืนความยุติธรรม และแสดงจุดยืนในการร่วมส่งเสียงในการเป็นส่วนหนึ่งของการยุติการสร้างความหวาดกลัวจากการถูกบังคับให้สูญหาย

ต่อมา น.ส.เบญจมาภรณ์ นิวาส หรือพลอย อดีตแกนนำกลุ่มนักเรียนเลว พร้อมด้วยเพื่อนเยาวชน เดินทางมาสมทบ รวมถึง น.ส.ชญาธนุส ศรทัตต์ อดีตผู้เข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ก็สวมเสื้อฮาวายมาร่วมยืนด้วย

จากนั้น เวลา 18.12 น. ครบกำหนด 12 นาที ประชาชนเดินเท้าลงมายังบริเวณลานหน้าหอศิลป์เพื่อทำกิจกรรมต่อไป