เรียงคนมาเป็นข่าว วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564

ผู้เขียน กาแฟป่า

เรียงคนมาเป็นข่าว

⦁…สถานการณ์โควิดหนักขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่แนวคิดของ “รัฐบาล” คือต้องอยู่กับ “โควิด” ให้ได้ เป็นแนวคิดที่ใช้ได้ แต่สิ่งค้ำยันสำคัญที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ “วัคซีน” รัฐบาลต้อง “จัดวัคซีน” ให้ถึงมือทุกฝ่ายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไม่ขาดสาย สภาพที่เห็นกันในปัจจุบันเป็นผลจากการเดิน “หมากวัคซีน” ผิดไปตาเดียว ผลคือ “กระจุยกระจาย” กว่าที่คาดคิด ดังนั้น ต้องไม่พลาดไปวุ่นวาย “สกัด-กั๊ก” วัคซีนกันอีก

⦁…ตัวเลขติดเชื้อในกรุงเทพฯพุ่งเร็วมาก หมอ-พยาบาล-จนท. “อ่อนล้า” อย่างหนัก “เตียง” ไม่พอและเริ่มขาด เสียงเรียกร้อง “ล็อกดาวน์กรุงเทพฯ” จึงตามมา แต่พิจารณาจากมิติ “สังคม-เศรษฐกิจ” ถ้า “ล็อกดาวน์” ขึ้นมา คงต้องเยียวยากันกระเป๋าแหกและไม่รู้ว่าอะไรจะตามมา เลยต้อง “ล็อก” เป็นจุดๆ เริ่มจากแคมป์คนงานก่อสร้างใน กทม.-ปริมณฑล และพื้นที่ 4 จว.ใต้

⦁…มาตรการล็อกดาวน์แบบไม่เต็มร้อย เริ่มจันทร์ 28 มิ.ย.นี้ นอกจากปิดแคมป์ 1 เดือน ก็คงจะคุมการเดินทางของประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกันไป แต่ที่คาดหมายกันตอนนี้คือ จะเกิดรายการ “เดินทางกลับบ้าน ตจว.” กันมากในห้วงปิดแคมป์ “ความเสี่ยง” ที่จะตามมาคือ อาจเกิดการกระจายเชื้อ เป็นภาระหนักของหมอ-พยาบาล-จนท.ในจังหวัดต่างๆ กันต่อไป

⦁…กลายเป็น “รอยปริร้าว” ระหว่าง “พลังประชารัฐ” กับ “ส.ว.” สาเหตุจาก เมื่อวันลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ เกิดเหตุบรรดา ส.ว.ไม่รับหลักการร่างแก้ไข รธน.ของ พปชร. ที่มี “ไพบูลย์ นิติตะวัน” เป็นโต้โผ ด้วยเหตุว่า ร่างฉบับที่ 1 ของ พปชร.ที่ว่านี้ เหมาเข่งแก้ไขให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แก้ให้ไฟเขียว ส.ส.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณ และเรื่องราชการได้

⦁…ทางสภาสูงเห็นชอบกับ “บัตร 2 ใบ” แต่ไม่เอาเรื่องอื่นๆ เพราะขัดกับแนวทาง “ปฏิรูป” และเห็นว่า นี่เป็นการ “มัดมือชก” กันชัดๆ พอโหวตขานชื่อก็เลยเสียงดังฟังชัดว่า “ไม่รับหลักการ” พอหลายๆ เสียงเข้า วิปรัฐเลยแก้เกมด้วยการสั่งพลิกโผ สั่ง ส.ส.พปชร.โหวตเห็นชอบ “ร่างแก้ไขให้ปิดสวิตช์ ส.ว.” ทั้ง 3 ฉบับ คือฉบับ 4 ของเพื่อไทย กับฉบับ 9 และ 11 ของ “ปชป.” ได้คะแนนเห็นชอบจาก ส.ส.ถึง 400-440 เสียง หรือเท่ากับ 80-88% ของ ส.ส.ทั้งสภา 500 คนเลยทีเดียว

⦁…เสียงโหวต ส.ส.ท่วมท้น แต่ไม่มีผลให้ร่างแก้ไขผ่านสภา เพราะเสียงเห็นชอบร่างแก้ไข ต้องมี ส.ว.โหวตเห็นชอบด้วย 1 ใน 3 ของ 250 คนหรือ 84 เสียง อย่างไรก็ตาม คะแนนที่ออกมา ตอกย้ำความคิดเห็นของสังคมที่มีต่อวุฒิสภา ขณะที่ทาง ส.ว.เองก็ “เดือด” ไปเหมือนกัน เพราะในมุมมองของ ส.ว. “พปชร.” ได้เป็นแกนนำรัฐบาล ก็เพราะ 250 ส.ว.เทคะแนนให้ “บิ๊กตู่” ขึ้นไปนั่งนายกฯ

⦁…อุณหภูมิร้าวรอบนี้ร้อนแรง ขนาดมีเสียงท้าจากสภาสูง ฝากไปยัง “พปชร.” ว่า แน่ใจว่าอยากปิดสวิตช์ ส.ว.จริงๆ ถ้าจะเอาจริง โปรดเสนอมาใหม่ แต่ขอให้ “ลุงป้อม หน.พปชร.” ไปกระซิบนายกฯก่อน ถ้านายกฯปั๊มตรา “อนุมัติ” มา รับรองว่าจะ “จัดให้” ตามใจปรารถนาอย่างแน่นอน

ช่วยเหลือ – สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน พร้อมด้วย ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน และเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องจาก ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และคณะ จำนวน 35,000 กระป๋อง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ กระทรวงแรงงาน

ร่วมสู้โควิด – พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบ

เปิดงาน – จริยา จิราธิวัฒน์, เอ็มมานูเอล คูรง พร้อมด้วย เจิ่น ธิ แทงห์ หมี และวันชัย จันทร์พร ร่วมเปิดงาน “Vietnamese Goods Week in Thailand-Udon Thani 2021” จัดโดย บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับสำนักงานฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ในโอกาสฉลองครบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ณ เซ็นทรัล อุดรธานี

มอบรางวัล – ภูดิส ล้อกฤตนัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก.เค.อี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ มอบรางวัลห้องพักสุดหรูจาก ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ รวม 3 รางวัล ให้แก่ ทองจิตร อุย, กีรติ ลิขิตสายชล และกณภา ชิม ผู้โชคดีแคมเปญ ซัมเมอร์เซล 2021 โดยมี พจนีย์ จันทร์หอม ร่วมยินดี ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)

มอบเงิน – อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลตำรวจ

สนับสนุน – อมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบเก้าอี้ จำนวน 300 ตัว ให้กับโรงพยาบาลธัญบุรี เพื่อนำไปให้บริการผู้ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนภายใน รพ.ธัญบุรี โดยมี กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี และนายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผอ.รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับมอบ ณ รพ.ธัญบุรี

ยินดี – สมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า วิศาล สิปิยาลักษณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บมจ.เอ็ม บี เค พร้อมด้วย จรูญรัตน์ สาลี ผู้จัดการทั่วไป บจก.เดอะไนน์ ติวานนท์ ร่วมยินดีกับ สมพงษ์ พิศาลกิจวณิช ประธานกรรมการ และนัทธมน พิศาลกิจวณิช กรรมการผู้จัดการ บจก.บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป ในโอกาสร้านสุกี้ตี๋น้อยเปิดสาขาใหม่ สาขาที่ 29 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เมื่อเร็วๆ นี้

จัดประชุม – พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานสำนักงาน กสทช. ร่วมกับหน่วยงาน International Institutes of Communications เป็นประธานเปิดการประชุม International Symposium on 5G and Driving the Benefits of Big Data ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมจากทั่วโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากร