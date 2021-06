บุคลากรการแพทย์ด่านหน้า เปิดแคมเปญล่าชื่อ วอนรัฐบาลนำเข้าวัคซีน mRNA เร่งด่วน

บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เปิดแคมเปญล่าชื่อ วอนรัฐบาลนำเข้าวัคซีน mRNA เร่งด่วน หวั่น สถานการณ์แย่ลง ไม่รองรับสายพันธุ์เดลต้า

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ได้ร่วมกันเปิดแคมเปญรณรงค์รวบรวมรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาล เร่งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในการป้องกันการเสียชีวิตและป้องกันการแพร่ระบาด ในการต่อสู้กับโควิดเป็นการเร่งด่วน

แถลงการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเพื่อเรียกร้องการนำเข้า mRNA วัคซีนสำหรับโรคโควิด 19 เป็นกรณีเร่งด่วน

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จำนวนการคนติดเชื้อและการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ทางบุคลากรทางการแพทย์มีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์อาจจะแย่ลงได้เนื่องจากสายพันธ์เดลต้า มักจะมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธ์อื่นๆ

ในมุมมองทางการแพทย์ ในขณะนี้ประเทศไทยจำนวนบุคลากรจำกัด วัสดุอุปกรณ์รวมถึงสถานที่จำเป็นในการรองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตมีความจำกัด ทางบุคลากรทางการแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งการนำเข้า mRNA วัคซีน ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง** จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในแง่การป้องการเสียชีวิต การป้องกันการแพร่ระบาดได้สูง ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการควบคุมโรคโควิด 19

ทางกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าขอเรียกร้องให้รัฐบาล รวมถึงองค์การเภสัชกรรมมีการนำเข้า mRNA vaccine (Pfizer และ Moderna) เข้ามาเป็นการเร่งด่วน เพื่อทำการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไป

ร่วมลงชื่อ https://t.co/FNc94sLBtg

**วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจากงานวิจัย

