เรียงคนมาเป็นข่าว วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ผู้เขียน ปักหมุด

เรียงคนมาเป็นข่าว

⦁…สถานการณ์โควิดระบาด อยู่ในขั้นวิกฤต จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทรงตัวสูง และเริ่มขยับ กราฟชัน ได้เห็นตัวเลข 5 พันอัพบ่อยขึ้น ระบบสาธารณสุขรับไม่ไหว เตียงไม่พอรักษา วัคซีนคำตอบสุดท้ายติดขัด ฉีดไม่ได้ตามเป้าหมาย เรื่องท้าทายความสามารถรัฐบาลที่ไม่มีความสามารถ คำถามที่ตามมาก็คือ เมื่อไหร่จะหลุดพ้นวงจรอันตราย ป่วยไข้-ซ้ำราย ซมพิษเศรษฐกิจ คำตอบ คำยืนยัน ที่เป็นแผนงาน รูปธรรม ที่พอเล็งเห็นผลได้ยังไม่มี มีแต่ลมปาก ไม่มีแผนงานรองรับ นำพาสู่เป้าหมาย ป้ายผ้า WE WILL PASS AWAY TOGETHER แว่บขึ้นมาในสมองคนไทย หรือว่าเรากำลังเดินเข้าสู่หุบเหว ป้ายอักษร ตัวย่อภาษาไทย ขบวนแห่ล้อการเมืองจริงๆ

⦁…ไม่แต่เท่านั้น ยังหลอนอีกระดับ ยาขนานเอกที่ใช้ สู้ได้แค่อัลฟ่า และ สายอู่ฮั่น แต่ข้าศึกสายพันธุ์เดลต้า-เบต้า รุกประชิด อาวุธเก่าขาด ไม่พอรับมือเชื้อตัวแรกโจมตีไม่พอ อาวุธชนิดใหม่ รหัส mRNA ไทยไม่มีสู้ ต่อกรศัตรูตัวร้ายสองสายพันธุ์ เหมือนถูกกีดกัน ห้ามเข้าประเทศ แย่งมาร์เก็ตแชร์ เจ้าตลาดยังไงยังงั้น ถ้าไม่ปลดล็อกวัคซีนพร้อมปะทะทุกแนวรบสายพันธุ์ รัฐผูกขาดยืนยันตัดสินใจอย่างนี้ถูกต้อง อนาคตจากนี้อาจพอคาดการณ์ ทำนายได้ สถานการณ์ระบาดจะลุกลามใหญ่โตขนาดไหน

⦁…นี่ก็อีกคำถาม สะท้อนฝีมือบริหาร ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร คิดใช้ ‘ไอเวอร์แม็กติน’ ยาถ่ายพยาธิสัตว์ ฆ่าพยาธิเส้นด้ายสุนัข มารักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลอง ถ้าแอฟริกาใต้ซึ่งใช้ยาตัวนี้แล้วได้ผลเป็นบางประเทศ เนื่องจากไม่มีฟาวิพิราเวียร์ใช้ เมื่อเมืองไทยคิดใช้ รหัสที่ถอดได้ก็แน่นอน เมื่อไหร่ถึงขั้นต้องใช้ ไอเวอร์แม็กติน ที่สหรัฐไม่รับรอง องค์การอนามัยโลกไม่รับรอง องค์การยาแห่งยุโรปไม่พิจารณาใช้ ก็แสดงว่าฟาวิฯ ยาต่อต้านไวรัส วิกฤต ไม่มีจะใช้ในเมืองไทย

⦁…คนละเรื่องเดียวกัน รัฐงัดมาตรการยาแรงอีกระดับสกัดโควิดลาม ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ห้ามเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่ เบรกนั่งกินในร้านอาหาร ไล่หลังคำสั่งลักหลับออก ไม่ทันข้ามวัน ฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ เดือดร้อน ฟาดกลับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยับ แคมเปญ ‘กูจะเปิด มึงจะทำไม’ ปลุกอารยะขัดขืนก็มา ครม.จัดโปรเยียวยา ควัก 7.5 พันล้าน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดโทนร้อนกระแสต่อต้านความไม่พอใจลงได้ระดับหนึ่ง แต่ดูเหมือน เขื่อนกั้นคลื่นลมจะไม่ทำงานเท่าไหร่นัก ผู้ประกอบการ-พนักงานสถานบันเทิง ผับ บาร์ ม็อบส้นสูง ตบเท้าบุกทำเนียบจี้รัฐบาลช่วย กระแสความไม่พอใจเพิ่มขึ้น ขยายวงออกไปทุกวัน ไม่แน่ปลายทางอาจไหลไปรวมกัน รวมศูนย์ ยกระดับเป็นปัญหาการเมืองก็ได้

ไล่รัฐบาล ไล่บิ๊กตู่พ้นนายกฯ เตรียมรับมือไว้ให้ดี

⦁…การเมืองยุคปฏิรูป ฝ่ายบริหารอ่อน ทำงานตั้งรับ หม่อมถนัดรูทีน ฝ่ายนิติบัญญัติก็ดูพึ่งพาไม่ได้ กฎหมายที่เป็นเจ้าภาพผลักดันแก้ไขแท้ๆ กลับหลังยาวซะนี่ ทำสภาล่ม ปรากฏตัวแต่ไม่แสดงตน เอกซเรย์เนื้อใน ไม่มีอะไรให้ต้องสงสัย เสียงฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร เรื่องที่ราษฎร ประชาชนเจ้าของอำนาจต้องจดจำ ขีดเส้นใต้ เก็บไว้เข้าคูหา

ปักหมุด

เปิดครัว – เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เปิดโครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

สนับสนุน – ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล บริจาคเงิน 15,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ บ้านซอนศรีอยุธยา 5

มอบอุปกรณ์ – สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องพรินเตอร์พร้อมหมึกพิมพ์ 50 ชุด ให้กับกรมการแพทย์ โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ เพื่อช่วยสนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์รับมือวิกฤตโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เยี่ยมชม – จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมบูธสินค้าและบริการของดีแทค ที่ร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” Lot 12 โดยมี ฮาว ริเร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ

ต้อนรับ – กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร กทปส. ต้อนรับ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ ชาญวุฒิ อำนวยสิน ที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ณ สำนักงานกองทุนและพัฒนาฯ อาคารไอทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมสู้โควิด – พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับมอบตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบต่อให้กับ โรงพยาบาลเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมี สุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานภายนอก เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สมทบทุน – ประเสริฐ ชัยยศบูรณะ ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบ ณ สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี