‘เบนจา’ ถาม สน.ทองหล่อ ได้หรอประสานปากเปล่า? สถานะ ‘ติดหมายจับ’ แต่ไม่เห็นหมาย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงายว่า น.ส.เบนจา อะปัญ แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Benja Apan ถึงคดีความจากการเคลื่อนไหวทางการเมือง ว่า

“อยู่ในสถานะติดหมายจับมา 2-3 วัน แต่ทุกวันนี้ยังไม่เห็นหน้าตาหมายจับเลยค่ะ ประสานไปแล้ว แต่ทางตำรวจไม่ส่งหมายจับให้

อย่าว่าแต่หมายจับเลย ขนาดหมายเรียกครั้งที่ 1 ของคดีนี้เรายังไม่มีโอกาสได้เห็นเลย เพราะไม่มีแม้กระทั่งหมายเรียกครั้งที่ 1 ส่งไปที่บ้านเลยด้วยซ้ำ

ทุกอย่างมีแต่ทางตำรวจประสานมา ‘ปากเปล่า’ อยากให้ทำแบบนั้นแบบนี้ สั่งให้มาวันนั้นวันนี้ แต่ไม่มีหลักฐานอะไรให้เราเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง

แบบนี้มันได้หรอ สน.ทองหล่อ ?

ได้เวลาเริ่มปฏิบัติการ Catch Me If You Can ค่ะ”