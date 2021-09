เดินหน้าชน : 3ประสานส่งออก

“การส่งออก” กลับมาเป็นพระเอกอีกครั้ง ท่ามกลางวิกฤตโควิด ส่วนพระรองอย่างการท่องเที่ยว

คงอีกนานพอสมควรกว่าจะฟื้นขึ้นมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ไปดูตัวเลขหล่อๆ การส่งออกเมื่อเดือนมิถุนายน มีมูลค่า 23,699 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึง 43.82% สูงสุดในรอบ 11 ปี รวม 6 เดือนแรกปี 2563 มีมูลค่า 132,334 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 15.53%

ที่น่าสนใจคือหมวดสินค้าเกษตรขยายตัว 59.8% สูงสุดในรอบ 10 ปี โดยเฉพาะผลไม้ ที่ขยายตัวสูงถึง 185% เป็นทุเรียนขยายตัว 172% และมังคุดกระฉูดถึง 488%

สินค้าเกษตรนั้นมีโลคอลคอนเทนต์เกือบ 100% นั่นหมายถึงว่ารายได้จากการส่งออกตกอยู่ในประเทศเป็น

กอบเป็นกำ

ส่วนการส่งออกเมื่อเดือนกรกฎาคม มีมูลค่า 22,650 ล้านเหรียญสหรัฐ ยังขยายตัวที่ 20.27% โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรยังขยายตัวสูงที่ 24%

อีกตัวเลขหล่อๆ คือการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ที่แม้จะมีปัญหาจากโควิดที่หลายด่านต้องปิดชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่การส่งออกยังขยายตัวได้ดี

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่ากว่า 90,101 ล้านบาท ขยายตัวกว่า

41% รวม 7 เดือนแรกปี 2563 มีมูลค่า 591,051 ล้านบาท บวกกว่า 37.88%

แม้ตัวเลขการส่งออกขยายตัวได้ดี ก็ไม่วายที่ทางการเมืองจะเหน็บแนมว่าเป็นเพราะสถานการณ์โลก

ดีขึ้น ไม่ใช่เพราะฝีมือของใคร แต่คราใดที่ส่งออกแย่ก็มักจะโดนถล่มซ้ำว่าไม่มีฝีมือ โดยไม่พูดถึงสถานการณ์ขณะนั้นเป็นอย่างไร

แม้ปัจจัยหลักในการส่งออกจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในต่างประเทศ ทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของโลก และแต่ละประเทศคู่ค้า แต่ใช่ว่าอยู่เฉยๆ แล้วออเดอร์จะเข้ามาเอง เพราะแต่ละสินค้าล้วนมีคู่แข่ง ทั้งด้านราคา คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และกฎเกณฑ์ต่างๆ อีกมากมาย

ดังนั้น จึงต้องทำงานเชิงรุกอยู่ตลอด ตลาดที่ดีอยู่แล้วก็ต้องรักษาและขยายให้มากขึ้น ตลาดไหนยังเข้าไม่ถึง สู้เรื่องราคาหรือติดขัดเรื่องกฎเกณฑ์อะไร ก็ต้องรีบแก้ไข

ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการ และเอกชน

จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายหนึ่งของ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ ที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) พาณิชย์ เป็น 3 ประสานที่ช่วยกันขับเคลื่อนการส่งออกและด้าน

การค้าต่างๆ

ในบางสถานการณ์หรือบางประเทศ เอกชนต้องนำทัพเจาะตลาด แต่บางกรณีก็ต้องให้ข้าราชการ เฉพาะทูตพาณิชย์ที่ประจำในประเทศต่างๆ ที่เป็นเซลส์แมนประเทศไทยต้องกรุยทางให้ และในบางคราก็ต้องเป็นระดับนโยบายต้องนำทัพ

ตัวเลขการส่งออกที่โชว์หล่อให้เห็นขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนของ 3 ประสานนี้

การส่งออกจะเป็นพระเอกต่อไปอย่างไร ต้องรอฟังการสัมมนา “ปลุกพลังส่งออก พลิกเศรษฐกิจไทย” ที่

“มติชน” ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายนนี้ ในรูปแบบ Live Streaming โดย “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ นำทีม 3 ประสานกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ความหวัง ส่งออกไทย ในมรสุมโควิด” จากนั้นจะเป็นมุมมองจากทั้งข้าราชการและภาคเอกชน ติดตามได้ที่ FB : Matichon Online – มติชนออนไลน์ FB : Khaosod – ข่าวสด FB : Prachachat – ประชาชาติธุรกิจ YouTube : matichon tv – มติชน ทีวี

ขอตบท้ายด้วยสุภาษิตแอฟริกาที่ว่า “To go fast, go alone. To go far, go together” นั่นคือ “อยากไปเร็วให้ไปคนเดียว อยากไปไกลต้องไปด้วยกัน”

วุฒิ สรา