ภาคีนัก กม.สิทธิฯ ย้อน 1 ปี ‘ราษฎรฟ้องกลับ’-สุชาติ ฝากสานฝัน ‘อยากเห็นประยุทธ์ติดคุก’ แปลกใจ เพื่อนนักเขียนหายตัว

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ Doc Club and Pub ซอยศาลาแดง 1 กรุงเทพฯ ในวาระครบรอบ 1 ปี แคมเปญ “ราษฎรฟ้องกลับ” ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จัดงาน “น้ำ แก๊ส กระสุนยาง ประชาชนได้อะไรจากรัฐ” โดยมีการเสวนาในหัวข้อ 1 ปี ของสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและเสรีภาพสื่อ ผลกระทบและความหวังต่อกระบวนการยุติธรรม ระหว่างเวลา 15.00-15.40 น. โดยมี นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ เครือข่าย People Go Network ตัวแทนภาคประชาชน, นายชยพล ดโนทัย หรือเดฟ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.ส.ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The Reporters และนายธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ หรือพี ผู้สื่อข่าวจาก Plus Seven ร่วมวงเสวนาช่วงแรก

ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ “บทบาทภาคีนักฎหมายสิทธิมนุษยชน อุปสรรคในการต่อสู้คดี ความเห็น และข้อเสนอแนะ” โดย น.ส.วราภรณ์ อุทัยรังษี ทนายความ, น.ส.ศุภมาศ กัญญาภัคโภคิน ผู้แทนภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ น.ส.คอรีเยาะ มานุแช นายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลาประมาณ 16.55 น. นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี หรือสิงห์สนามหลวง อดีตศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2554 ได้เปิดใจครั้งแรก ต่อการยื่นฟ้อง คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) และ กระทรวงวัฒนธรรม กรณีถอดศิลปินแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมเรียกค่าเสียหายละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 1.12 ล้านบาท ว่า

เรื่องของตนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ความรู้สึกจริงๆ ตอนนี้ คือตนเห็นสภาพของสื่อ วันเวลาของตนที่ผ่านมา 40-50 ปีในแวดวงนี้ คนที่ทำงานด้านงานคิดงานเขียนสมัยก่อน นักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ จะอยู่ในคนๆ เดียว ทำงานได้หลายอย่าง เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์, มาลัย ชูพินิจ คนที่ทำงานสายนี้ เรื่องการคิดการเขียนน่าที่จะมีพลัง มีความชัดเจน มีจิตสำนึก ที่เมื่อไหร่มีการรัฐประหาร คนเหล่านี้จะมาอยู่แถวหน้า

แต่ปรากฏว่าช่วง 15 ปีที่ผ่านมา แวดวงนักคิด นักเขียน หรือแม้แต่สื่อบางส่วนอยู่ในสภาพที่อับจนจริงๆ ตนมีความรู้สึกย้อนแย้ง แปลกแยก คนบางคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก แต่พอเกิดกรณีของตน กลับหายไปไหนก็ไม่ทราบ ทั้งทีกรณีนี้เป็นประเด็นสาธารณะ เพราะเขากลัว

“ผมมีความแปลกใจเพราะคนพวกนี้ สมัยปี 49 และ 53 ยังเคลื่อนไหวการเมือง แต่หลังรัฐประหารปี 57 เขาหายไปไหน คนในรุ่นผมซึ่งผมอายุ 76 เขาหายไปไหน ทั้งที่เขาอยู่ในแวดวง ในสถานะสมาคม-องค์กรที่มีพลังชัดเจน ทั้งสมาคมนักเขียน สมาคมภาษา ซึ่งแตกต่างจากองค์กรในต่างประเทศ เช่น เพ็นอินเตอร์เนชันแนล (PEN International) ซึ่งหัวใจคือ Human rights ให้ความสนใจเพนกวิน อานนท์ รุ้ง บทอภิปรายของคนเหล่านี้ได้รับการแปล และลงเว็บต์ของเพ็น ผมเองก็แชร์เรื่องนี้มาหน้าเฟซบุ๊ก อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ที่เขาว่า เล่นเฟซบุ๊กหมิ่นเหม่” นายสุชาติกล่าว

นายสุชาติกล่าวต่อว่า เข้าประเด็นคือ ขอให้กำลังใจ แสงสว่างจะสว่างมากขึ้น เราผ่านช่วงมืดสนิทมาแล้ว ใกล้จะรุ่งสาง

ความหวังของตน อยู่ที่ “ความฝันของคนหนุ่มสาว”

“ผมมีหวังหวังอยากเห็นคนอย่างประยุทธ์ ติดคุก” นายสุชาติกล่าว และว่า

“คนที่อยู่ในองคาพยพ 15 ปีที่ผ่านมา อาจจะไม่จบในช่วงชีวิตของผม หวังว่าจะจบสักวัน ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ถ้าเรายังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ผมเชื่อ เมื่อเขาใช้กฎหมาย เราก็ใช้กฎหมาย อาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงอายุของผม แต่ในอนาคต ผมอยากเห็น

เมื่อวันหนึ่งลมเปลี่ยนทิศ การเมืองดีขึ้น ระบบยุติธรรมมีความชัดเจน อยากให้เอาคนผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรม และคิดว่า กระบวนการนี้ได้เริ่มต้นแล้ว ขบวนการราษฎรฟ้องกลับ ‘ราษฎรฟ้องรัฐ’ มีความหมาย ก็ขอให้มีพลัง มีความหมายกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ ‘ฝากด้วย’ ไม่ว่าผมหายไปจากโลกนี้เมื่อไหร่ เอาพวกมันมาลงโทษให้ได้” นายสุชาติกล่าว