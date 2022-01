‘อนุทิน’ ยันคุมโอมิครอนได้ จ่อชงศบค.ปรับโซนสี-Test & Go ผ่อนคลายให้ประชาชน

“อนุทิน” เผย สธ.จ่อชง ศบค.ชุดใหญ่ 20 ม.ค.นี้ ปรับโซนสี – ทบทวนมาตรการ Test & Go กำชับหามาตรการผ่อนคลายกระทบปชช.

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการผ่อนคลายที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 20 มกราคมนี้ ว่า ตนได้เชิญนพ.โอภาส การกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มาพบ และได้ชี้แจงให้ฟังว่า ให้คำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ การทำมาหากินและการใช้ชีวิต เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตเป็นปกติมากที่สุด ซึ่งกรมควบคุมโรคก็ได้แถลงไปแล้วว่า แม้เชื้อโอมิครอนมีการติดเชื้อสูง และติดเร็ว แต่ความรุนแรงของโรคสำหรับประเทศไทยสามารถควบคุมได้ เพราะมีมาตรการฉีดวัคซีน และมาตรการอะไรต่างๆ จึงให้มีการเสนอให้ประชาชนดำเนินชีวิตให้ได้มากที่สุด แต่มีความปลอดภัยอยู่

เมื่อถามว่า จะมีการปรับเรื่องพื้นที่สีเหมือนเช่นที่ผ่านมาหรือไม่ นายอนุทินพยักหน้า พร้อมกล่าวว่า เราเคยเป็นอย่างไรมาแล้วดีที่สุดก็ให้ไปคิดในมิติเหล่านั้น โดยดูทุกอย่างทั้งความพร้อมและหากเกิดเหตุการณ์ติดเชื้อต้องสามารถรองรับได้ไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตและให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เพราะยิ่งหากให้ความร่วมมือมาก เราก็จะนำไปสู่การผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

เมื่อถามถึงการผ่อนคลายสถานบันเทิง นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงไหนที่เป็นความเสี่ยงสูงก็จะค่อยๆทำ แต่ตนก็เข้าใจและเห็นใจเมื่อมีการร้องขอ อย่างการขอเปลี่ยนรูปแบบจากผับบาร์มาเป็นภัตตาคาร เราก็ยอม ทั้งที่ก็เป็นคนละรูปแบบกัน และย้ำว่า หากขอเปลี่ยนรูปแบบแล้ว ก็ขอให้เป็นร้านอาหารจริงๆ ไม่ใช่ว่ายังเป็นผับบาร์อยู่ ซึ่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถผ่อนคลายมาตรการได้ ซึ่งเราก็อยากผ่อนคลายมาตรการ เราเห็นประชาชน ไม่ใช่ไม่รู้สึก ตนได้พูดกับอธิบดีกรมควบคุมโรค ว่าต้องเข้าใจ การทำมาหากินของประชาชน เพราะข้าราชการยังไงก็มีเงินเดือน แต่ผู้ประกอบการลูกจ้างอยู่ได้เพราะมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เข้าใจเป็นอย่างดี

เมื่อถามว่า จะมีการเสนอที่ประชุม ศบค. ให้กลับมาใช้มาตรการ Test and Go หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขคงเสนอให้ Test and Go กลับมาใหม่ แต่ตอนนี้มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินดังนั้นทุกอย่างต้องไปจบที่ศบค. กระทรวงสาธารณสุขเป็นได้แค่ผู้เสนอ ซึ่งไม่ได้เสนอแค่ฟังดูดี แต่เสนอทุกอย่างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และมีวิทยาการทางการแพทย์คอยค้ำจุนอยู่ จึงกล้าเสนอ