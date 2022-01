โพสต์แรก ‘ธรรมนัส’ หลังรู้ผลเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ ดีใจ ปชช.ใช้สิทธิ ทิ้งวลีเด็ด ศัตรูของศัตรูคือมิตร

โพสต์แรก ‘ธรรมนัส’ หลังรู้ผลเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ ดีใจ ปชช.ไปใช้สิทธิ ทิ้งวลีเด็ด ศัตรูของศัตรูคือมิตร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และอดีตเลขาธิการ พรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊กภายหลังทราบผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครรายงานอย่างไม่เป็นทางการ นับคะแนนแล้ว 280 หน่วย ปรากฏว่า หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 29,416 คะแนน เข้าวินมาเป็นที่ 1 ว่า ผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้ง นี่คือ “ประชาธิปไตย” ครับ the enemy of my enemy is my friend

