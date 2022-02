เจาะปรากฏการณ์ 3 ชม.10 ล. พลังโอน 112 บ. คนดังแห่ร่วมประกัน ‘อานนท์-เพนกวิน’ วันนี้

สืบเนื่องกรณี ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก มีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราว นายอานนท์ นำภา ทั้งหมดรวม 9 คดี และ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน ทั้งหมดรวม 8 คดี โดยศาลให้วางหลักประกันทั้งหมดรวม 2,079,000 บาท โดย กองทุนราษฎรประสงค์ ได้มีการประกาศระดมทุน ผ่าน บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลยุติธรรม เลขที่บัญชี 086-2-70434-7 ชื่อบัญชี ชลิตา บัณฑุวงศ์ และไอดา อรุณวงศ์ฯ

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 21.33 น. กองทุนราษฎรประสงค์ ได้แจ้งว่า ได้รับเงินบริจาคครบแล้ว โดยยอดเงินพุ่งสูงกว่า 10 ล้านบาทในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง

112 บาท ยอดฮิตแห่โอน

ย้อนไปดูโพสต์ในเพจ ‘กองทุนราษฎรประสงค์’ พบว่า ในช่องแสดงความคิดเห็นของโพสต์ระดมทุน มีผู้โพสต์สลิปการโอนเงินเป็นจำนวนมาก โดยตัวเลขที่น่าสนใจ คือ ยอดโอน 112 บาท 1,112 บาท ซึ่งปรากฏเป็นจำนวนมากทั้งในเพจดังกล่าว รวมถึงเพจเฟซบุ๊กอื่นๆ ที่แชร์เรื่องราวการขอระดมทุน อาทิ เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ซึ่งต่อมาเมื่อได้ยอดเงินครบถ้วน ล้นทะลัก เพจแนวร่วมมธ. โพสต์ภาพและข้อความ ‘ขอบคุณมวลชนทุกคนด้วยหัวใจ’

ความว่า

ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการโพสต์ระดมทุนเข้ากองทุนราษฎรประสงค์เพื่อเป็นเงินประกันตัวเพื่อนเรา จำนวนเงินในบัญชีทะลุ 10,000,000 บาทแล้วด้วยพลังของมวลชนฝ่ายประชาธิปไตย!

ในวันพรุ่งนี้จะมีการยื่นประกันตัวเพื่อนเราอีกครั้ง ขอให้มวลชนช่วยกันจับตาดูต่อไปว่าเพื่อนเราจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ แต่การยื่นขอประกันตัวครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีพลังของมวลชน พวกเราขอขอบคุณจากใจจริง

เพราะที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของราษฎรคือราษฎร จับมือต่อสู้กับเผด็จการและชนชั้นศักดินาไปด้วยกัน’

‘เซเลป-คนดัง’ หลากวงการ ร่วมแชร์-แห่โอน

นอกจากนี้ คนดังในวงการต่างๆ ร่วมกันแชร์เรื่องราว และโอนเงินร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ อาทิ ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์สลิปโอนเงิน 10,000 บาท พร้อมข้อความว่า

‘โอนเงิน ครับ โอนเงิน ประกันตัวเพนกวินและอานนท์ ฯลฯ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของชาติ และราษฎรไทย’

ต่อมา เมื่อยอดพุ่ง 10 ล้าน อดีตอธิการมธ.ยังโพสต์ข้อความต่อไปว่า

‘ขอให้เพนกวิน อานนท์ และผู้กล้าคนอื่น ๆ ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดมารร้าย

พบแต่สิ่งดี ๆ สร้างประชาธิปไตยให้ชาติ และราษฎรไทย

ครับ ปรากฏการณ์โอนเงินประกัน 22/02/2022 ทำให้เราพอมองเห็นแสงสว่าง และมีความหวัง’

ด้าน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนสารคดีชื่อดัง เจ้าของรางวัลศรีบูรพา 2554 โพสต์สลิปโอนเงิน 2,475 บาท พร้อมข้อความว่า

‘ช่วยกันให้ถึงที่สุด

ให้โลกรู้ว่า

ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน’

ในขณะที่ รศ. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ พรีเซนเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์แว่นตา Ophtus โพสต์ข้อความว่า

‘ตอนแรกที่บอกว่าดิชั้นจะบริจาคเงิน 100,000 บาทที่เป็นรายได้จาก Ophtus ให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชนของไทย ดิชั้นขอแจ้งว่า ดิชั้นได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งให้กับอานนท์/เพนกวินแล้ว เพื่อใช้ในการประกันตัวออกมา ดิชั้นขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ท่านอื่นที่ร่วมบริจาคได้ โปรดช่วยกันค่ะ #pavinxophtus #EyewearForAll’

ประมูลหนังสือก็มี ขายเสื้อก็มา! ‘นักวิชาการ’ ลงแรงช่วย ‘ปล่อยเพื่อนเรา’

ไม่เพียงเท่านั้น นักวิชาการอีกหลายรายยังเปิดประมูลหนังสือหายาก อาทิ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ นำหนังสือ ‘ Siam Mapped’ ปกแข็ง ฉบับภาษาอังกฤษ สภาพใหม่ มีลายเซ็น ศ.ดร. ธงชัย วินิจะกูล ผู้เขียน ออกประมูลเริ่มต้นที่ 5,000 บาท โดยประกาศผ่าน เฟซบุ๊กของ นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข อดีตกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) พ.ศ.2534-2535 อดีตแกนนำนักศึกษาในเหตุการณ์ พฤษภา’ 35 และพิธีกรชื่อดัง ความว่า

‘หนังสือสำคัญในวงการ ย่อมเป็นที่หวงแหนของนักวิชาการ

โปรดส่งต่อข่าวสารนี้เพื่อการร่วมประมูล สมทบทุนประกันตัวเพื่อนเรา ขอใช้พื้นที่นี้เปิดประมูล Siam Mapped ปกแข็ง ฉบับภาษาอังกฤษ สภาพใหม่ ของ อ.ยุกติ มุกดาวิจิตร มีลายเซ็น ธงชัย วินิจะกูล (ผู้เขียน) เพื่อปลดปล่อย อานนท์ กับ เพนกวิน เพื่อนของเราที่ถูกคุมขังมานานถึง 198 วัน’

ทั้งนี้ จะปิดประมูลเวลา 15.00 น. ของวันพุธที่ 23 กพ.2565 คือ วันนี้

เช่นเดียวกับ รศ.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดประมูลหนังสือ Siam Mapped ปกแข็งพร้อมลายเซ็นของ ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล และผู้แปล ด้วยราคาเริ่มที่ 11,112 บาท เพื่อสมทบกองทุนราษฎรประสงค์ สิ้นสุดการประมูล 12.00 น. วันที่ 23 ก.พ. เช่นกัน พร้อมข้อความว่า

‘เราเชื่อมั่นว่ารอบนี้ ประชาชนจะช่วยกันสมทบทุนจนประกันเพนกวิ้นและทนายอานนท์ได้ในที่สุด แต่เงินคงถูกใช้จนเกือบหมด แต่เรายังมีเยาวชนอีก 5 คนที่ถูกคุมขังอยู่ และยังมีคนที่กำลังถูกส่งฟ้องอีก ฉะนั้น คืนนึ้เราต้องการเงินสำรองมากกว่า 3 ล้านบาท เราจึงตัดสินใจนำหนังสือส่วนตัวมาประมูล’

นอกจากนี้ รศ. ดร. ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ลงมือสกรีนเสื้อยืด เปิดประมูลเริ่ม 500 บาท ปิดประมูลบ่ายสองของวันพุธที่ 23 ก.พ. พร้อมโพสต์ข้อความว่า

‘ปล่อยเพื่อนเรา! กำลังผลิตเสื้อโดยมือเอง (hand-stamped t-shirt) เพื่อประมูลหาเงินเข้ากองทุนราษฎร์ เพื่อสนับสนุนการปล่อยตัว ทนายอานนท์ และเพนกวิน

เสื้อที่ 1 เสร็จแล้ว เสื้อสี่น้ำเงิน เบอร์ M

ที่เขียนว่า “No history is mute. No matter how much they own it, break it, and lie about it, human history refuses to shut its mouth. Despite deafness and ignorance, the time that was continues to tick inside the time that is.” ประมาณว่า ประวัติศาสตร์ของประชาชนไม่เคยเงียบลง แม้ว่าผู้มีอำนาจจะพยายามสุดๆ คนที่เขียนคือ Eduardo Galeano นักเขียนฝ่ายซ้ายอุรุกวัย’

ทั้งนี้ รศ.ดร. ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น เป็นนักวิชาการชาวต่างชาติที่ศึกษาสังคมการเมืองไทยอย่างใกล้ชิด เคยลงพื้นที่สำรวจเครือข่ายการเคลื่อนไหวด้านสิทธิแรงงานไทย