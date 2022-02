ทูตสวีเดนในไทย ฟาด! สิ่งที่เกิดในยูเครน ไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกให้สองฝ่ายยอมลดลาวาศอก!

ทูตสวีเดนในไทย ฟาด! สิ่งที่เกิดในยูเครน ไม่ใช่วิกฤติการณ์ ไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกให้สองฝ่ายยอมลดลาวาศอก! แต่คือสงครามที่ก่อโดยรัสเซีย

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายยูน โอสตร็อม เกรินดอล (H.E. Mr. Jon Åström Gröndahl) เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย โพสต์ทวิตเตอร์ ถึงกรณีความขัดแย้งรัสเซียและยูเครน โดยระบุว่า “ถึงเพื่อน ๆ ชาวไทยของเราทุกคน ภาษามีความสำคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนไม่ใช่ “วิกฤตการณ์” ไม่ใช่เรื่องการที่จะให้ 2 ฝ่ายต้องลดระดับความขัดแย้ง ยอมลดลาวาศอก แต่มันคือการบุกรุกรุกราน มันคือสงคราม อย่าปล่อยให้คนเข้าใจว่าอยู่ในระดับเดียวกันในสิ่งมันไม่มีอยู่จริง รัสเซียเท่านั้น และรัสเซียเพียงผู้เดียวที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

“To all our THAI friends. Language matters. What is happening in Ukraine is not a crisis, not two parties that need to de-escalate. It is an aggression, a war. Let us not imply a parity that does not exist Russia, and Russia alone, is responsible.”

ขณะที่วันนี้ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ทวิตภาพระบุว่า เอกอัครราชทูตจากหลายประเทศของสหภาพยุโรป ในประเทศไทย เข้าพบ พาฟโล โอเรล อุปทูตฯ ยูเครนประจำประเทศไทย ในวันนี้ เพื่อยืนยันว่าสหภาพยุโรปยืนหยัดอย่างมั่นคงเคียงข้างประชาชนและประเทศยูเครน เราขอประณามการรุกรานของรัสเซียต่อความบูรณภาพและอำนาจอธิปไตยของยูเครน สหภาพยุโรปจะ ยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไป

เช่นเดียวกับ มาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศ ก็โพสต์คลิปกล่าวแสดงการประณามการใช้กำลังทางทหารของรัสเซีย และขอยืนอยู่ข้างชาวยูเครน