เปิดหนังสือเอกอัครราชทูตเยอรมัน ส่งถึง ‘เดียร์’ รวิสรา ยินดีที่ได้รับทุน ป.โทที่เยอรมัน

จากกรณีที่ “เดียร์” รวิสรา เอกสกุล บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นจำเลยคดี ม.112 จากการอ่านแถลงการณ์ภาษาเยอรมันในการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันฯ เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 ยื่นคำร้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งที่ 2 ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมันในระดับปริญญาโท โดยเธอได้รับทุนจากศูนย์บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมัน (DAAD) นั้น

ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้อง น.ส.รวิสรา เอกสกุล หรือเดียร์ จำเลยที่ 11 โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคำร้องเห็นได้ว่าจำเลยที่ 11 ยังไม่ผ่านการคัดเลือกว่าจะได้รับทุนหรือไม่ ขณะที่ นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า สำหรับ น.ส.รวิสรา จบคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศเยอรมัน เเละในช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคม จะต้องเดินทางทดสอบความพร้อมก่อน และถ้าทดสอบผ่านจะได้เรียนถึงปี 2567

ทั้งนี้ ยังมี นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ได้ส่งหนังสือในนามสถานทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ถึง “เดียร์” รวิสรา กรณีได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ระบุว่า

เรียน คุณรวิสรา

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงความยินดีกับคุณที่ได้รับทุนการศึกษาจาก German Academic Exchange Service (DAAD) ภายใต้โครงการ Helmut-Schmidt-Programme for หลักสูตรปริญญาโท “Master of Management in Non-Profit Organisations” ที่ University of Applied Science Osnabruck ในประเทศเยอรมนี และหลักสูตรภาษาเตรียมความพร้อมในเบอร์ลิน (4 เมษายน 2022 ถึง 31 สิงหาคม 2024) นี่คือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ – เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เก่งและมีแนวโน้มสูงเท่านั้นมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาเช่นนี้ ผมมั่นใจว่าการศึกษาเหล่านี้ในประเทศเยอรมนี จะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศของคุณด้วยเมื่อคุณใส่ความรู้และทักษะที่คุณได้รับเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาชีพการงานในอนาคตของคุณ สิ่งนี้ดูมีความหมายอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2565 ในขณะที่เราเฉลิมฉลอง 160 ปีของไทย-ความสัมพันธ์ทางการทูตและมิตรภาพของเยอรมัน

ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษา

ขอแสดงความนับถือ

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือรายละเอียดการรับทุน โครงสร้างทุนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล พ.ศ.2565 ได้รับทุนการศึกษา DAAD สำหรับ Helmut-Schmidt-Programme สำหรับหลักสูตร Master of Management in Non-Profit Organisations