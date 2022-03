ปาร์ตี้แกนนำรัฐบาลชื่นมื่น บิ๊กตู่ขอพรรคร่วมช่วยกันทำงาน รัฐบาลเหลือเวลาอีกปีเดียว แม้ว-ปู บินมาสิงคโปร์ อยู่ถึง 12 มี.ค.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุมฯ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะอำนวยการจัดการแข่งขัน Thailand by UTMB เข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand by UTMB 2021 Doi Inthanon Chiang Mai และแผนการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand by UTMB ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่ให้จัดกิจกรรมกีฬาวิ่งเทรล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) นำมาซึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย Thailand by UTMB

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม.ถึงการจัดงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลในเย็นวันนี้ ว่า ก็กินข้าวเฉยๆ จะไปเลี้ยงใครเล่า เมื่อถามถึงกรณีที่ไม่ได้เชิญ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และนายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เข้าร่วมงานเลี้ยงเย็นนี้ด้วยนั้น โดยนายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว และเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที

ปัดตอบปมพท.ดักคอชิงยุบสภา

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามสื่อมวลชนตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายกรณีพรรคเพื่อไทย (พท.) ออกมาดักคอว่านายกรัฐมนตรีจะชิงยุบสภาก่อนวันที่ 22 พฤษภาคมที่จะมีการเปิดสมัยการประชุมสภา เพื่อหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะชี้แจงอย่างไร และยืนยันไม่ยุบสภาหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า นายกฯชี้แจงว่าไม่มีคำตอบใคร จะพูดอะไร ไม่มี ผมไม่ฟัง เป็นอำนาจของนายกฯ และนายกฯพูดก็เป็นประเด็นอีก

เมื่อถามอีกว่า การออกมาดักคอลักษณะนี้ เพราะต้องการบีบ พล.อ.ประยุทธ์ให้เข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา 151 เพื่อนำไปสู่การใช้สภาเปลี่ยนตัวนายกฯหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า นายกฯชี้แจงว่าเป็นเรื่องของ ส.ส. และสภาจะพิจารณา นายกฯอยู่เพื่อประชาชน ทำงานเพื่อชาติ แล้วแต่สภาและประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

เมื่อถามว่า นายกฯยังมั่นใจตัวเลข 260 เสียง ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุมีเพียงพอสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า นายกฯระบุว่า ไม่มีคำตอบ เป็นเรื่องของ ส.ส. ประชาชนที่รับฟังการอภิปราย

3ป.-พรรคร่วมปาร์ตี้ชื่นมื่น

ต่อมาเวลา 18.00 น. ที่สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ พรรคร่วมรัฐบาลได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เดินทางมาถึงเป็นคนแรก จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรค ภท. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ปชป.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ มท. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค ชทพ. ทยอยเดินทางมาถึง ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาถึงในเวลา 18.20 น. โดยมีนายอนุทินมารอรับ

ตู่โชว์กอดบิ๊กป้อมหวานชื่น

ต่อมาเวลา 20.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวงรับประทานอาหารค่ำที่่สโมสรราชพฤกษ์ ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเสร็จสิ้นหลังใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนายกฯเดินควง พล.อ.ประวิตร รองนายกฯและหัวหน้าพรรค พปชร. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ มท. พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเดินออกจากห้องรับประทานอาหาร โดยทันทีที่เดินออกมานายกฯ ได้หันมาเห็นสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวอยู่ด้านหน้า จำนวนมากจึงได้หันมาโบกมือและชูสัญลักษณ์ไอเลิฟยูให้ผู้สื่อข่าว ก่อนจะโอบกอด พล.อ.ประวิตร ซึ่ง พล.อ.ประวิตรก็ได้กอดกลับ

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด ยืนส่ง พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นรถอย่างพร้อมเพรียง โดยนายกฯ เดินทางกลับออกไปทางประตูนอร์ทปาร์ค และภายหลังนายกฯเดินทางกลับ หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลยืนส่ง พล.อ.ประวิตรกลับ จากนั้นจึงแยกย้ายกันทยอยเดินทางกลับ โดยไม่มีใครให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด

อ้อนช่วยคุมเสียงในสภาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันของพรรคร่วมรัฐที่สโมสรราชพฤกษ์ว่า มีผู้ร่วมโต๊ะอาหารทั้งสิ้น 10 คน สำหรับเมนูอาหารมื้อเย็นดังกล่าวเป็นเซ็ตอาหารจีน ส่วนบรรยากาศบนโต๊ะอาหารนั้น เป็นไปอย่างชื่นมื่น มีการพูดคุยเรื่องงาน เรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอให้พรรคร่วมช่วยกันทำงาน เพราะรัฐบาลเหลือเวลาอีกปีเดียว แต่ไม่ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องการยุบสภาหรือปรับ ครม.แต่อย่างใด ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลระมัดระวังเรื่องเสียงในรัฐสภา และยืนยันว่ามีความพร้อมรับมือฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม มีการนัดแนะกันว่าจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันในลักษณะนี้ทุกๆ เดือน ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้สอบถามถึงสถานการณ์ทางการเมือง โดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนนายกฯ ขณะที่ พล.อ.ประวิตรยืนยันว่า พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) ยืนยันสนับสนุนรัฐบาล ส่วนที่มีปัญหาก็แค่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรค ศท.เพียงเสียงเดียว

อนุทินชี้ช่วยกระชับสัมพันธ์รบ.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำของพรรคร่วมรัฐบาลที่สโมสรราชพฤกษ์เย็นวันนี้ว่า เพิ่งได้รับการประสานมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้นายทหารคนสนิทประสานมาซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดอะไร ทราบว่าเป็นการเชิญหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้เจอกันนานแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่างานเลี้ยงครั้งนี้ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมให้มั่นคงยิ่งขึ้นหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องกระชับ ส่วนตัวคิดว่าเป็นการอัพเดตซึ่งกันและกันมากกว่าว่าใครไปทำอะไรมาบ้าง ใครกำลังทำอะไร หรือใครอยากทำอะไรต่อไป ก็ดี ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นการส่งสัญญาณว่าจะผ่านการอภิปรายไปด้วยกัน ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า โดยสปิริตของการร่วมรัฐบาลก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ไม่ต้องคอนเฟิร์มหรอก เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ยกเว้นว่าคนที่ถูกอภิปราย ไม่สามารถตอบคำถามได้ หรือทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ร้ายต่อบ้านเมือง ทุจริตคดโกง อย่างนี้ก็ไม่ต้องประชุมเหมือนกัน ก็โหวตสวนเหมือนกัน อยู่ด้วยสปิริต วิญญูชนต้องเข้าใจด้วยว่าสปิริตแปลว่าอะไร หนุนในสิ่งที่ดี ค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ยาก

วราวุธยันหม่ำข้าวสัญญาณดี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารเย็นร่วมกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในเย็นวันเดียวกันนี้ว่า พรรค ชทพ.ได้รับการเชิญจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ชทพ. มอบหมายให้ตน และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค ไปเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็นตามคำเชิญของนายกฯ เชื่อว่าการพบปะกันครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเตรียมเพื่ออะไรก็แล้วแต่ เพราะพรรคร่วมรัฐบาลเองไม่ได้พบปะพูดคุยรับประทานอาหารร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว และการพบปะกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลไม่น่าจะเป็นเพียงการพบปะกันในที่ประชุม ครม.เท่านั้น

ชพน.-พทท.ยันไม่ได้รับเชิญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคในพรรคร่วมรัฐบาลร่วมงานเลี้ยงในช่วงเย็นวันนี้ ที่สโมสรราชพฤกษ์ เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นการเชิญพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ด้านนายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่อง และไม่ได้รับการประสานมาขณะที่นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) กล่าวว่า ไม่ได้รับการติดต่อมาเช่นเดียวกัน

แม้วบินสิงคโปร์ปูมาด้วย

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมือวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจร่างกายประจำปี ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินทางมาด้วย โดยนายทักษิณ จะอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์จนถึงวันที่ 12 มีนาคม จากนั้นจะเดินทางกลับดูไบ รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในช่วงเวลาเดียวกันได้มี ส.ส.และนักการเมืองกลุ่มใหญ่ เดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์