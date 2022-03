สื่อนอกเผยคลิปนายกฯรับบท ‘สจ๊วตตู่’ ยกกระเป๋าให้ผู้โดยสาร บนเที่ยวบินแรกไปเบตง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บินตรงไปเป็นประธานพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานเบตง เปิดสนามบินอย่างเป็นทางการ ถือเป็นสนามบินลำดับที่ 29 ของประเทศไทย ที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจังหวัดชายแดนใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แมตต์ ฮันท์ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ขณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวทักทายกับผู้โดยสารก่อนเครื่องบินจะเทค ออฟ ว่า “เดินทางไปด้วยกันนะ ปลอดภัยทุกคนนะ” ก่อนที่ผู้โดยสารรายหนึ่งจะยกกระเป๋าขึ้นมา ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ สวมบทพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หยิบกระเป๋าใส่ช่องว่างเหนือศีรษะให้ แต่กลับกลายเป็นว่าใส่ไม่เข้า พล.อ.ประยุทธ์ จึงตอบว่า ไม่ได้ๆ

พร้อมกันนี้ แมตต์ ได้ถ่ายภาพคู่กับนายกฯ และว่า หลังจากได้รับมอบหมายงานนี้ ก็คิดว่าคงไม่เวิร์ก ผมถูกบอกซ้ำๆ ว่านายกฯไม่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ (หลายปีมาแล้ว) การรักษาความปลอดภัยก็เข้มงวดมาก และเขาจะเลี่ยงคำถามของผม ฯลฯ บันทึกไว้เพื่อสื่อต่างประเทศในไทย ผลักดันต่อไป”

PM Prayut Chan-o-Cha has boarded the plane and greeted the media + a few passengers. https://t.co/8yFb7DrGii pic.twitter.com/nuDh6P2hAF

When I made this assignment, I thought it couldn’t work. I was told repeatedly that the PM refuses interviews w/ foreign media (hasn’t for years), security would be too tight, he would avoid my questions, etc.

A note to foreign media in Thailand: keep pushing 🙏#NeatoThailand pic.twitter.com/uwPGi44kxK

— Matt Hunt (@WritingByMatt) March 14, 2022