บิ๊กตู่ ฟุ้ง หลายอย่างก้าวหน้า โชว์ถ่อมตัว บอก นายกฯไม่ได้เก่งที่สุด แต่คนร่วมมือทุกมิติ

“บิ๊กตู่”โวหลายอย่างก้าวหน้า “ถ่อมตัว”นายกฯไม่ได้เก่งที่สุด มีรมต.-ขรก.-ปชช.ร่วมมือทุกมิติ ขอเติมกำลังใจให้กัน “ระบุ”มัวตำหนิจะทำหมดกำลังใจ ชี้ไม่ร่วมมือไม่รักกันจะเผชิญชะตากรรมเดียวกันหมด “บอก”อยู่มาหลายปีรู้อะไรจะเกิดขึ้น

เมื่อเวลา 09.50 น.วันที่ 24 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง:การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565-2569) ว่า สำหรับการดำเนินการทุกอย่างต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่พูดวันเดียวแล้วก็เลิกไป ขอให้ไปดูที่การกระทำ ขอให้ไปดูผลงานว่าทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้าง พร้อมย้ำว่าที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง แต่เป็นการสานต่องานต่างๆให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าทุกคนรู้ปัญหาของประเทศดีหมด แต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้สำเร็จ หรือ How to do

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ให้ความร่วมมือ และเข้าใจการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอด หลายอย่างก้าวหน้าไปมากอย่างเห็นได้ชัด ยืนยันว่านายกฯไม่ได้เก่งที่สุด แต่มีรัฐมนตรี ข้าราชการ ประชาชนเป็นทีมงานที่จะต้องร่วมมือกันในทุกมิติ ทุกระดับ ทุกพื้นที่ ช่วยกันทำงานเพื่อตัวเอง รัฐบาลมีจิตปรารถนาเพียงแค่นั้น วันนี้หลายอย่างพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด แต่ไม่มีอะไรได้โดยง่ายต้องผจญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคมากมายที่ตนพูดแบบนี้ได้ เพราะว่าอยู่มาหลายปี รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและอะไรจะเกิดขึ้นอีก สิ่งที่ทำให้ประเทศพัฒนาที่ช้าเกินไปก็พยายามอย่างเต็มที่ยิ่งยวด หน้าที่นายกฯมีตรงไหนก็ทำตรงนั้น จากนั้นรัฐมนตรีก็นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและมีทุกฝ่ายร่วมมือกัน

” พูดไปก็แค่นั้น ดูที่การกระทำดีกว่า ว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง ทุกคนที่อยู่กับผมก็ร่วมกันทำมาหลายปีแล้ว ก็ต้องดูว่าผลงานสำเร็จอะไรไปแล้วบ้าง เราคาดหวังว่าถ้าทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง ถ้าได้ก็ทำต่อเนื่องไป สานต่อสิ่งที่มันสำเร็จ และสิ่งที่กำลังใกล้สำเร็จ หรือที่ยังไม่สำเร็จ ทุกคนรู้ปัญหาดีหมด ไม่ว่าใครจะออกมาพูด รู้ปัญหาประเทศไทยหมดทุกคนนั่นแหละ แต่มันอยู่ที่จะทำอย่างไร How to do ? คือสิ่งสำคัญ จะทำได้หรือไม่ สิ่งที่ผมต้องขอบคุณคือบรรดาพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมมือกับเรามาโดยตลอด หลายอย่างมีความก้าวหน้า อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่หลายอยู่ในขั้นตอนที่ต้องแก้ไข สิ่งเหล่านี้เพราะเราเข้าใจการทำงานของรัฐบาล วันนี้ผมขอกราบเรียนว่า การทำงานทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเก่งที่สุด มันไม่ใช่” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เราต้องช่วยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน หากมัวแต่ตำหนิต่อว่า คนทำก็หมดกำลังใจ ตนบอกได้แต่เพียงว่าอย่าท้อแท้ เหล่านี้คือความท้าทายของประเทศไทย ที่วันนี้มีปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่หรือเดินไปข้างหน้าไม่ได้ หรือยังทำไม่เสร็จทำไม่ได้ นั่นคือความท้าทายกับประเทศว่าจะได้หรือไม่ได้ ประเทศไทยจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น ทุกคนร่วมรับชะตาเดียวกันทั้งหมด ถ้าเราไม่รักกัน ไม่ร่วมมือกัน ย้ำว่าตนรักทุกคน พยายามทำให้ทุกคนขอให้ทุกคนช่วยกันรวมทั้งสื่อมวลชน ที่เห็นอยู่แล้วว่าขัดแย้งกันมีตัวอย่างอยู่แล้ว ไม่ว่าขัดแย้งมากขัดแย้งน้อย ตนไม่ต้องการให้อะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น