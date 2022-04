ครม. มีมติเดินหน้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ หยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ภายในปี 2573

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจของประเทศไทยที่จะหยุดยั้งการสูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรมของที่ดิน สร้างความสมดุลระหว่างการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และรักษาไว้ซึ่งการบริการของระบบนิเวศ ร่วมกับ 143 ประเทศ

โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การอนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศบนบก การสนับสนุนนโยบายการค้าและการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนท้องถิ่น การดำเนินนโยบายการเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเกษตรและการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน และการอำนวยความสะดวกให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและที่ดินจากความเสื่อมโทรม

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า การเข้าร่วมปฏิญญาดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และทส. ในการดำเนินงานของประเทศไทยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ 55 ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และเป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยการกำกับของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ การเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) นี้ จะเป็นการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำโลกในห้วงการประชุม COP26 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยในลำดับต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งแจ้งการเข้าร่วมปฏิญญาฯ ต่อประธานการประชุม COP26 และสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อทราบต่อไป