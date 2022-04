นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม 4th APWS ย้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างสมดุล

เมื่อเวลา 13.18 น. วันที่ 23 เมษายน ตามเวลาประเทศไทย (หรือเท่ากับเวลา 15.18 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4 (The Fourth Asia-Pacific Water Summit: 4th APWS) โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของถ้อยแถลง ดังนี้

นายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของญี่ปุ่นด้านการจัดการน้ำ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง และได้วางกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศที่ครอบคลุม ผ่านพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี อีกทั้ง ไทยยังสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำภายในปี ค.ศ.2030 ให้ความสำคัญต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในช่วงที่เผชิญความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลได้เร่งกระจายน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล เพื่อสร้างหลักประกันการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลอย่างครอบคลุม รวมถึงมีการดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพิ่มภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รัฐบาลได้บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยรณรงค์ให้ประหยัดการใช้น้ำด้วยเทคโนโลยี 3R คือ Reduce มุ่งลดการใช้น้ำ Reuse นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle นำน้ำมาใช้หมุนเวียน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำระดับพื้นที่ และนำระบบเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาใช้ เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติทางน้ำ นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการลุ่มน้ำ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มั่นคงและยั่งยืน

ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ ไทยย้ำนโยบายโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุล ยั่งยืน ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมข้อริเริ่มและความมุ่งมั่นด้านน้ำของญี่ปุ่นในการสร้างสังคมคุณภาพ ที่มีภูมิคุ้มกัน ยั่งยืน ครอบคลุม โดยเชื่อมั่นว่า ผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันต่อการทบทวนการดำเนินการในครึ่งแรกของทศวรรษระหว่างประเทศด้านน้ำ ค.ศ.2018-2028 รวมไปถึงบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้กับลูกหลานต่อไป

อนึ่ง การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อหลัก “Water for Sustainable Development – Best Practices and the Next Generation” โดยมีผู้นำรัฐบาล และผู้แทนระดับสูง รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วมการประชุม และส่งวีดิทัศน์เข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ