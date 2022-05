สถานทูตจีนในไทย เผย รับไม่ได้ เนื้อหาในคลิปโฆษณาลาซาด้า

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม เพจ Chinese Embassy Bangkok ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เผยแพร่ความเห็นของ โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ต่อกรณีข่าวดัง คลิปโฆษณาลาซาด้า โดยระบุว่า รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว คิดเหมือนกันว่าคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ มีเนื้อหาดังนี้

โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามเกี่ยวกับคลิปโฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบางแห่ง

Q: เมื่อเร็วๆ นี้ คลิปโฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Lazada ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทย สถานทูตจีนมีความรู้สึกอย่างไร

A: สถานทูตจีนประจำประเทศไทยรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว คิดเหมือนกันว่าคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้

Remarks of the Spokesperson of the Chinese Embassy to the Kingdom of Thailand Concerning An Advertisement on An E-commerce Platform

Q: Recently, a promotional video clip on e-commerce platform Lazada has sparked controversy in Thailand. Does the Chinese Embassy have any comment?

A: The Chinese Embassy in Thailand has noticed the incident, and shares the same view that the content in the video is unacceptable.