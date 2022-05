‘สมคิด’ ขยับ โพสต์เฟซครั้งแรก ประเดิมเล่าเรื่องวัยเด็ก เผย “เลือกเกิดไม่ได้ เลือกสร้างอนาคตไทยได้”

‘สมคิด’ ขยับต่ออีกขั้น อัพเดตเฟซบุ๊ก ประเดิมโพสต์แรกเล่าเรื่องราววัยเด็ก เผย “เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกสร้างอนาคตไทยได้” ติดแฮชแท็ก #สมคิดสร้างอนาคตไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษปิดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา และถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปีหลังจากพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพรรคสร้างอนาคตไทยประกาศสนับสนุนให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พ.ค. เพจเฟซบุ๊กของนายสมคิดที่ใช้ชื่อ ‘สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ -Somkid Jatusripitak’ ที่เปิดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 เริ่มมีการเคลื่อนไหวผ่านการโพสต์ภาพนายสมคิด พร้อมข้อความ Behind the Scene of the Future ซึ่งแปลว่า เบื้องหลังอนาคต และข้อความว่า “เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกสร้างอนาคตไทยได้”

นายสมคิด ระบุด้วยว่า “ผมจำได้ว่า เกิดมาในตึกแถวสองชั้นครึ่ง อยู่รวมกันเป็นสิบคน ไม่เฉพาะพี่ๆ น้องๆ ผมเท่านั้น ยังมีลูกอาที่พ่อรับเลี้ยงด้วย พี่ชายคนโตต้องเสียสละไม่เรียนหนังสือ เพื่อออกมาทำงานช่วยเลี้ยงน้องๆ ส่วนพี่ชายเขาขวนขวายทำงานด้วยเรียนด้วย ครอบครัวลำบากมาก ทุกคนต้องอดทน และช่วยกัน ตัวผมเองถูกส่งไปอยู่กับน้องสาวพ่อตั้งแต่ 5 ขวบ”

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันเดียวกันนี้ นายสมคิด ยังได้โพสต์ข้อความส่วนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษ โดยแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อห่วงใยที่ทั่วโลกเผชิญภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน และวิกฤติโควิด-19 ไปพร้อมกันอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้ง 2 ข้อความที่ได้มีการโพสต์ล่าสุดนั้น ได้ติดแฮชแท็กด้วยว่า #สมคิดสร้างอนาคตไทย