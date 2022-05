‘บิ๊กตู่’ บินร่วมประชุมเวที Nikkei Forum ประเทศญี่ปุ่น จ่อโชว์วิชั่นพัฒนาเศรษฐกิจ

‘บิ๊กตู่’ บินเข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27 ณ กรุงโตเกียว

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 25 พ.ค.ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ตามคำเชิญของบริษัท Nikkei

ทั้งนี้ การประชุม International Conference on the Future of Asia หรือ Nikkei Forum จัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2538 โดยบริษัท Nikkei Inc. ซึ่งเป็นสื่อรายใหญ่และมีอิทธิพลในกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก ได้แก่ Redefining Asia’s role in a divided world (การทบทวนบทบาทของเอเชียในโลกที่แบ่งฝ่าย) ได้เชิญผู้นำรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง และนักวิชาการชั้นนำของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางและพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตามหัวข้อของการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 26 เมื่อปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล การเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมที่ญี่ปุ่นครั้งนี้จึงถือเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นครั้งแรก

โดยมีผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ที่ตอบรับเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27 นี้ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ตุน ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด) ขณะที่ ประธานาธิบดีศรีลังกา นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ตอบรับเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์

การเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นการเยือนในรอบ 3 ปีของนายกรัฐมนตรี หลังจากการเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2562 และจะเป็นโอกาสพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายคิชิดะ ฟูมิโอะ อีกครั้ง ภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2565

สำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชั่วโมง โดยจะเดินทางถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เวลา 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)