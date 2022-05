เรียงคนมาเป็นข่าว วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

เรียงคนมาเป็นข่าว

…อยากรู้ว่า ระหว่างการเมืองระดับชาติ คือ ประชุมรัฐสภาที่เปิดสมัยประชุมไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม กับ การเมืองท้องถิ่น คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯกทม. ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนแลนด์สไลด์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม คนจะสนใจการทำหน้าที่ของใครมากกว่ากัน

…ว่าที่ผู้ว่าฯชัชชาติ พอทราบผลการเลือกตั้งก็ไม่หยุดพัก วันรุ่งขึ้นทำงานทันที ลุยเดินดูคลอง ตรวจอุโมงค์ระบายน้ำ พบปะชาวบ้าน ได้รับคำร้องเรียนเรื่องค่าจอดรถแพงกว่าของเอกชน ได้รับข้อเสนอจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรียุติธรรม ให้ฟื้นการใช้นักโทษชั้นดีมาลอกท่อ เพราะได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ถ้าผู้ว่าฯกทม.เปิดหูรับฟังทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก

…ขณะที่การเมืองระดับประเทศ พอเปิดสภา โฟกัสก็ไปอยู่ที่พรรคเศรษฐกิจไทย ที่จู่ๆ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลาออกจากหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรค ทิ้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้อยู่คุม ศท.ไปคนเดียว แว่วมาว่า ทั้งคู่ตกลงกันไม่ได้เรื่องหนุนหรือไม่หนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯอีกรอบ ส่วนหัวหน้าพรรคคนใหม่ คงหนีไม่พ้น ผู้กองธรรมนัสที่ต้องแสดงเอง

…งานหนักหน่อยสำหรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องประสานงานพรรคเล็ก เพื่อขอเสียงโหวตหนุนรัฐบาลในทุกวาระ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2566 รวมทั้งญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รวมไปถึงองค์ประชุมที่สมัยที่แล้วมีปัญหาสภาล่มจนเซ็งไปตามๆ กัน

…เอ๊ะอ๊ะ มันยังไงกันนะ จู่ๆ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ทำนายอนาคตร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองว่า อาจต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องหาร 100 หรือหาร 500

…สัมมนาของ นสพ.ประชาชาติธุรกิจวันก่อน นายปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ “สภาวะแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงิน” ชี้ 5 ปัญหาหลักของประเทศ 1.ความสามารถการใช้เครื่องมือการเงินการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจเหลือน้อย 2.ความเหลื่อมล้ำและความเห็นต่างในสังคมเพิ่มสูงขึ้น 3.คุณภาพคนถดถอย เด็กหยุดเรียนเพราะโควิด-19 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ลดลง 4.เศรษฐกิจไทยขยายตัว

ต่ำกว่าศักยภาพ และ 5.ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมลุ้น New Chapter เศรษฐกิจไทย ทั้งเรื่องความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนเดิม

…นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการธนาคารกรุงเทพ บรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจ-โอกาส-ความท้าทายใหม่” ชี้ 7 ปัญหาที่ต้องเจอในช่วง ศก.ฟื้น คือ 1.สงครามรัสเซีย-ยูเครน 2.ราคาน้ำมันพุ่งสูงอีก 2 ปี 3.อาหารโลกอาจขาดแคลน 4.ตลาดการเงินปั่นป่วน 5.ภาวะถดถอยในอเมริกา 6.ประเทศตลาดเกิดใหม่มีโอกาสเกิดวิกฤต 7.ปัญหาเศรษฐกิจจีนจากอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไทยต้องมีแผนรับมือ

…เห็นแวบๆ ทีมฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ลัดฟ้าจากอังกฤษบินมาไทยเพื่อพักผ่อนเป็นการส่วนตัว มี อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร นำเข้ากราบ ขอพรจาก สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร ภาพที่แพร่ออกไปตอกย้ำว่าไทยปลอดภัย แม้จะมีโรคโควิด-19 แต่การระบาดต่ำแล้ว ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส เดินทางมาท่องเที่ยวได้

…ชาวอุดรธานีเตรียมพบกับเทศกาลหนังสือ งาน Book Carnival อุดรฯ 3-12 มิถุนายน สำนักพิมพ์นำหนังสือยอดฮิตที่ได้รับความนิยมจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานหนังสือ Summer Fest สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมทั้งหนังสือใหม่ “มหัศจรรย์ กัญชา พืชแห่งอนาคต” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน ไปจำหน่ายในบูธ G10 อุดร ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลอุดรธานี แฟนๆ คนรักการอ่านโปรดอย่าพลาด แวะเวียนไปเยี่ยมชม

นิวรอน

ส่งมอบ – อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ ผศ.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ดนุช ตันเทอดทิตย์ และ สนอง ดลประสิทธิ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด เมื่อเร็วๆ นี้

ลดก๊าซคาร์บอน – ขวัญแก้ว สิริจินดา และ สรณัญช์ ชูฉัตร เปิดจุด ETRAN Power Station แห่งแรกที่ให้บริการในศูนย์การค้าของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เพื่อให้บริการสลับแบตเตอรี่ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด โดยมี พิสมัย สีหวัลลภ, ปิยพร หัสกรกิ่ง และ ชวนเฉลิม กวีวัจน์ ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ครบรอบ 70 ปี – เจสัน ซู ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานปฏิบัติการต่างประเทศ และ ทัตสึ ฮิโระ นิชิโอกะ ผู้จัดการด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์โตชิบา ทีวี จัดงานฉลองครบรอบการก้าวสู่ปีที่ 70 พร้อมแถลงข่าวทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในตลาดทีวีไทย นำ “โตชิบา ทีวี” รุ่นล่าสุด มาพร้อมเทคโนโลยี REGZA ลุยตลาดในไทย ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เมื่อเร็วๆ นี้

ลดเหลื่อมล้ำ – ไกรยส ภัทราวาท ผจก.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, เกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา กทม. และ ศ.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตดินแดง ผนึกความร่วมมือ “ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ด้วยหลักประกันการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา” พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง

เปิดงาน – ชวรมย์ มังคละคีรี ผอ.ฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์ บจก.พาราไดซ์ พาร์ค ให้การต้อนรับ ลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงานแสดงจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2022” พร้อมด้วย ปาริชาติ พงศ์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

จัดงาน – พิรุฬห์ โรจนกมลสันต์ รองประธานฝ่ายลูกค้าสถาบันการเงิน ศักดิ์สินี พูนวัตถุ ผอ.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ณัชสิชา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาตลาด มาสเตอร์การ์ด จัดงาน Welcome to our World with Mastercard World and World Elite แนะนำสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษที่เหนือระดับกับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด เวิลด์ และเวิลด์ อีลิท ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

หารือ – ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับ ตัวแทนบริษัทมติชนจำกัด (มหาชน) ที่เข้าพบปะหารือ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ราชดำเนิน กทม.เมื่อเร็วๆ นี้

ออกบูธ – ภาพร มหัทธโนบล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายครีมเทียม ภายใต้แบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่” พร้อมเปิดตัว Dreamy Natural Rice Bran Oil ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 โดยมี มณลักษณ์ อัศวศิลปกุล และ ภัทร เมธาภัทร ร่วมงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี