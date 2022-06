ต่างชาติ แจมช้อป-ชิล ‘ตลาด(นัด)ราษฎร’ #2 สวนครูองุ่น เปิดพื้นที่แสดงตัวตน ไม่สนกรอบเพศ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่สวนครูองุ่น ทองหล่อซอย 3 ถนนสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ กลุ่ม Market Man, Yindeeclub พิมพ์ลาย และมูลนิธิกระจกเงา ร่วมจัดงาน “ตลาด(นัด)ราษฎร” (Ratsadon Market) ครั้งที่ 2 ในธีม Pride Month เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ

บรรยากาศเวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีการประดับธงสีรุ้งขนาดใหญ่ที่เวทีดนตรี และรอบบริเวณสวนครูองุ่น โดยมีการจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่เสื้อยืดสกรีนภาพและข้อความต้านเผด็จการ, ร่ม, กระเป๋า สติ๊กเกอร์ หนังสือจากศิลปะปลดแอก ไปจนถึงหนังสือเก่าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองของไทย หนึ่งในนั้น มีหนังสือเล่มใหม่ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ “แรงงานวิจารณ์เจ้า : ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย” ต้นไม้ และของกิฟต์ช็อป อาทิ พวงกุญแจยกเลิก 112 มีบูธสกรีนเสื้อลวดลายที่ชอบ ไปจนถึงอาหาร เครื่องดื่ม และขนมโฮมเมด อาทิ คุกกี้ บราวนี่ใส่กัญชา ฯลฯ

ผู้ร่วมงานและออกบูธมีทั้งประชาชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มต่างๆ อาทิ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม กลุ่มทะลุฟ้า กลุ่มทะลุวัง ศิลปะปลดแอก เป็นต้น

โดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจำหน่ายริสต์แบนด์ ราคา 112 บาท ไปจนถึงขายหนังสือ “ประเทศนี้เป็นของราษฎรฯ” เพียงผู้ร่วมงานบริจาคขั้นต่ำ 1 บาท ส่วนนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังได้จำหน่ายสติ๊กเกอร์และนมปั่น ขณะที่นักกิจกรรมจาก ม.รามคำแหง มาร่วมจำหน่ายเสื้อยืดเพื่อหาทุนเคลื่อนไหว

นอกจากนี้ ยังมีบูธของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ติดภาพ น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือ “ใบปอ” อายุ 19 ปี และ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือหนอนบุ้ง อายุ 26 ปี 2 นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ที่ประกาศอดอาหารในเรือนจำ พร้อมเชิญชวนผู้ร่วมงานลงชื่อในข้อเรียกร้อง ‘ปล่อยตัวนักกิจกรรม (ทางการเมือง) ที่ประท้วงด้วยการอดอาหาร’ โดยขอให้ปล่อยตัว หรือยกเลิกข้อกล่าวหา, ยกเลิกเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเกินกว่าเหตุโดยทันที ต่อบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายเพียงเพราะใช้สิทธิของตนโดยสงบ และให้ยกเลิกดำเนินคดีอาญาใดๆ ต่อนักกิจกรรม ไปจนถึงบูธที่เชิญชวนร่วมเขียนชื่อ-ถือป้ายถ่ายรูป “เราคือเพื่อนนักโทษการเมือง”

เวลา 14.03 น. น.ส.รพีพร ตันตระกูล หรือ “ลูกพีช” ขึ้นบรรเลงดนตรีเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง โดยเน้นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต และการให้กำลังใจ พร้อมเผยว่าช่วงเย็นจะร่วมแจมกับวง Jinta อีกรอบ โดยยังตั้งบูธดูดวง 3 คำถาม ราคา 100 บาท

น.ส.รพีพรกล่าวตอนหนึ่งขณะเล่นดนตรีว่า หลายคนที่โดนคดีทางการเมืองต่างผ่านเรื่องสุขภาพจิต กินทั้งเวลา เสียสุขภาพจิต และอะไรหลายอย่าง เมื่อเช้านี้ทนายความถามตนว่า มีความเสียหายอะไรบ้างจากคดี ก็ตอบไม่ถูก เพราะเยอะมาก มีหลายคนที่โดนแบบเราทั้งที่ไม่สมควรโดน ขอให้พื้นที่นี้เราสามารถแสดงออก เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่

น.ส.รพีพรกล่าวอีกด้วยว่า ลิสต์เพลงที่ร้องวันนี้เป็นเซตเดียวกับที่โดนคดี ซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าโดนคดีได้อย่างไร

เวลา 14.29 น. นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ระยอง ในฐานะพิธีกร กล่าวแนะนำร้านค้าต่างๆ และขอให้ร่วมกันอุดหนุนชาวบ้านภาคใต้ ด้วยการซื้อกระเป๋าสานรูปผู้หญิง และหมี ราคา 249 บาท เพื่อสมทบทุนการเคลื่อนไหว

จากนั้นเวลา 14.33 น. มีการสนทนา Talk Talk ระหว่างคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศ ในหัวข้อ “ทำไมถึงต้องเท่าเทียมเท่านั้น?” โดย ฟ้า-พีท จากนฤมิตไพรด์ และ น้ำเมย-ปราง จากช่องคนดีสไตล์ ร่วมให้มุมมอง ท่ามกลางผู้ร่วมงานที่ทยอยเดินทางมาไม่ขาดสาย ทั้งนี้ มีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวและพักย่านสุขุมวิทเข้ามาเดินชมภายในงานอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมดนตรีในวันนี้ มีศิลปินร่วมด้วยคับคั่ง อาทิ เก่ง ธชย, Jing The Proper Clan, Sharkboy The Creator, ลูกพีช รพีพร, Hope the Flowers (Mini Band) feat. Aey, อาร์ม-อุณ The voice และ JINTA โดยกิจกรรมจะยุติในเวลาประมาณ 20.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางโดย BTS ลงสถานีทองหล่อ ทางออก 3 และเดินขึ้นไปทางแยกทองหล่อ ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ที่หน้าเซเว่น ประมาณ 10 บาท สำหรับผู้ที่เดินทางมาด้วยตนเอง สามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ที่หน้าตลาด/รถยนต์สามารถจอดฝั่งตรงข้ามตลาดได้ตลอดแนว