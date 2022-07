‘ กัณวีร์ ’ ปธ . มูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ จ่อเข้า ‘ พรรคเป็นธรรม ’ ชี้สภาพรบ . เป็ดง่อย ใกล้ได้เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม เปิดเผยว่า จากการพบปะหารือที่ผ่านมากับนายกัณวีร์สืบแสง ประธานมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ความยุติธรรม รวมถึงกระบวนการสันติภาพต่างๆของประเทศไทยแล้วนั้น ได้เห็นพ้องร่วมกันว่าการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จริง จำเป็นต้องเสนอแนวคิดนโยบายผ่านทางพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ตรงกัน โดยประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม จึงมีพัฒนาการมาจบกันที่นายกัณวีร์ฯยินดีตอบรับสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมตามที่หัวหน้าพรรคเป็นธรรมเรียนเชิญ และทางพรรคได้ดำเนินการตามกระบวนการจนถึงขั้นคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติแต่งตั้งให้นายกัณวีร์ฯดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเป็นธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางด้านนายกัณวีร์ ก็ได้กล่าวขอบพระคุณทางพรรคเป็นธรรมที่กรุณาให้เกียรติกับตนเป็นอย่างยิ่ง ในชั้นนี้ก็ขอแสดงทรรศนะสั้นๆก่อนว่า สถานการณ์ทางการเมืองหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่งจบไปนั้น ประเมินได้ว่านับแต่นี้ไปการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจะมีสภาพเป็นเป็ดง่อย หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองจบลงที่จัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่ ซึ่งพรรคเป็นธรรมก็จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วย จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานความมั่นคงและองค์การระหว่างประเทศ12ปีใน8ประเทศ เชื่อมั่นว่า”มนุษยธรรมนำการเมือง”และ”สันติภาพที่กินได้จับต้องได้” จะนำพาประเทศชาติสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน มันถึงเวลาที่คนไทยทั่วทุกสารทิศจะต้องหันหน้ามาจับมือกันร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง Time to come home ; Time to be fair โดยถ้วนหน้า นับแต่นี้ไปจะเร่งขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของพรรคและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่องโดยทั่วกันต่อไป

สำหรับประวัติย่อของนายกัณวีร์ สืบแสง อายุ46ปี ด้านการศึกษา ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย(มัธยม) ; คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2) ; University of Oregon(ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยวิทยา)

ด้านการทำงาน 1.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)ปี2546-2552 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเตรียมพร้อม สำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ(จังหวัดชายแดนภาคใต้,การบริหารวิกฤตการณ์,ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน) 2.สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง สหประชาชาติ(UNHCR) ปี 2552-2564(12ปี) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานภาคสนามใน8ประเทศ อาทิ ประเทศไทย(แม่ฮ่องสอน) เมียนมา บังคลาเทศ ซูดาน ฟิลิปปินส์ ฯลฯ. 3.ประธานมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ