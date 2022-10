‘สุรนันทน์’ หวั่น ควบรวมไทยสร้างไทย ทำหาเสียงสะดุด เหตุ ปชช.มองดิ้นเพื่ออยู่รอด ปัด ไม่กินเส้นหญิงหน่อย ชี้ ถ้ารวมพรรคต้องแยกกันเดินพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ ประธานภาค กทม. และรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสความนิยมหลังเปิดตัวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค สอท. เป็นอย่างไร ว่า ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ประชาชนให้การตอบรับนายสมคิดเป็นอย่างดี โดยเข้าใจอย่างชัดเจนว่านายสมคิด มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจ ในการพื้นที่ กทม. ของพรรค สอท. ก็ใช้ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจหาเสียงเป็นหลัก

เมื่อถามถึงทิศทางการทำงานกับพรรค สอท. เป็นอย่างไรบ้าง หลังโพสต์ว่า “Maybe it is time to move on.. มีนัยยะหรือต้องการสื่อสารประเด็นอะไรหรือไม่ นายสุรนันทน์กล่าวว่า ในตัวแทนภาค กทม. มีส่วนหนึ่งที่คิดว่าเราทำงานสามัคคีกันดี และลงพื้นที่กันเต็มที่แล้ว เมื่อประชาชนถามว่า จะไปรวมกับพรรคอื่นๆ หรือไม่ และรวมพรรคแล้วจะเป็นอย่างไร ซึ่งก็มีทั้งคนที่ชอบ และไม่เห็นด้วย ส่วนตัวไม่ติดใจอะไรหาก กก.บห. คุยกันแล้วว่าการรวมพรรคเป็นประโยชน์ แต่ในส่วนของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรค สอท. แต่ละคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่า การรวมพรรคจะทำให้สิ่งที่เราหาเสียงไว้กับประชาชนสะดุดลง และจะถูกมองว่ารวมพรรคเพื่อคะแนนตัวเอง ทั้งที่ประชาชนอยากได้นายสมคิด มาเป็นนายกฯ และอยากได้นโยบายที่พรรค สอท. นำเสนอตามที่ประชาชนสะท้อนกลับมา

“เราเลยไม่อยากให้สะดุด หากรวมแล้วไปสะดุด แล้วเราต้องไปอธิบายกับประชาชนใหม่ว่า ไม่ได้มีแค่นายสมคิด คนเดียวแล้ว แต่มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) และคนอื่นๆ เข้ามาอีก ก็เป็นเรื่องที่อธิบายอยากเหมือนกัน” นายสุรนันทน์กล่าว

เมื่อถามย้ำว่าส่วนตัวมองว่าการรวมพรรคจะทำให้การหาเสียงสะดุดลงใช่หรือไม่ นายสุรนันทน์กล่าวว่า ตนไม่ค่อยห่วงคุณหญิงสุดารัตน์ เพราะพรรค ทสท. อ่อนแรงไปมากหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร แต่ก็ประมาทไม่ได้ เพราะคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นคนที่ทำพื้นที่ กทม.มานาน และตนก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับคุณหญิงสุดารัตน์ ช่วงหลังคุณหญิงสุดารัตน์ ไปเน้นพื้นที่อีสาน และใน กทม. ก็ยังไม่ได้ทำพื้นที่มาก ซึ่งหากสามารถรวมกันได้ โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ดูแลอีสาน และตนดู กทม. ช่วยกันก็ไม่น่ามีปัญหา แต่หากมีพื้นที่ทับซ้อนมาก ก็จะทำให้สะดุด เมื่อมีเวลาเตรียมตัวเลือกตั้งเพียง 3 เดือน จึงไม่มีเวลาปรับโครงสร้าง ก็จะทำให้งานสะดุด อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ กก.บห. จะเห็นสมควรเรื่องการรวมพรรค