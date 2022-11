กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รับพระราชทานเครื่องราชฯ จากสมเด็จพระจักรพรรดิ แห่งญี่ปุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ในช่วงเวลาบ่ายของวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน

ทั้งนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอยู่ในตระกูล The Order of the Rising Sun ชั้น Gold and Silver Star ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการเชิดชูเกียรติ สำหรับพระราชทานแก่บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญและได้สร้างคุณูปการอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในการส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นขอเชิญชวนรับฟังปาฐกถาพิเศษที่รัฐบาลญี่ปุ่นเชิญศาสตราจารย์ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ บรรยายในหัวข้อ “Reimagining Justice in Thailand: Towards a Collaborative and People Centered Approach” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.(ไทย) ผ่านระบบ online ด้วย