‘อนุทิน’ หัวเราะ เจอถามถึง ‘เสรีพิศุทธ์’ ลั่นลูกผู้ชายอยู่แล้ว ชี้ กม.กัญชาไม่ผ่าน เดี๋ยวยื่นอีก

อนุทิน ลั่น ‘ผมเป็นลูกผู้ชายอยู่แล้ว’ หลัง ‘เสรีพิศุทธ์’ ทวงถามความรับผิดชอบ พ.ร.บ.กัญชา กระตุกต่อมคิด เลิกดูถูกคนอื่น เพราะทุกคนมีดีหมด

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ฉบับล่าสุด ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าจะมีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ (24 พ.ย.) ว่าเมื่อวานนี้ได้เข้าประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีการหารือถึงประกาศกระทรวงฉบับล่าสุด ซึ่งจริงๆ ไม่ต้องเข้าก็ได้ เพียงแต่ท่านวิษณุมีความเห็นว่า หากจะนำเข้ามาหารือใน ป.ป.ส.ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะที่ประชุมก็เป็นผู้เสนอปลดล็อกกัญชาที่ผ่านมา จึงนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้า โดยทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ประกาศยังไม่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาทั้งที่มีการลงนามตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. อาจเกิดจากเป็นช่วงวันหยุดยาวของส่วนราชการ รวมถึงมีการประชุมเอเปคด้วย แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร

“เรื่องร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. … ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร หากท่านคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ท่านก็พิจารณาให้ผ่าน แต่ถ้าท่านใดเห็นว่าไม่ควรมีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชง กัญชา ท่านก็ไม่ต้องสนับสนุน แต่เนื่องจากสภาชุดนี้จะหมดอายุในอีก 2-3 เดือน ฉะนั้น หากร่าง พ.ร.บ.กัญชา ไม่ผ่านก็รอสมัยหน้า พรรคภูมิใจไทยที่ผมเป็นหัวหน้าอยู่ เป็นผู้ผลักดันนโยบาย ก็จะเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา อีกครั้งอยู่ดี

“หวังว่าเมื่อถึงเวลานั้น กัญชา กัญชงจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ หากเกิดขึ้นเร็วก็ดี แต่ถ้าไม่เกิดก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขควบคุมช่อดอกและส่วนที่เป็นความหวั่นไหวของสังคม” นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย (สร.) ให้สัมภาษณ์ว่าหากร่าง พ.ร.บ.กัญชา ไม่ผ่านสภา พรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลต้องรับผิดชอบ มากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับความเป็นลูกผู้ชาย นายอนุทินกล่าวพร้อมหัวเราะว่า “ผมเป็นลูกผู้ชายอยู่แล้ว ผมมีพ่อมีแม่ มีลูกเป็นผู้ชาย”

นายอนุทินกล่าวว่า มองว่าไทยเราต้องเลิกพูดแดกดัน เลิกด้อยค่าดูถูกกัน ท่านเองเป็น ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าหน่วยขององค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย ทางมีความสามารถ มีความเก่ง แต่ถ้าเรามีความสามารถแล้วก็ควรเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังทำตาม เจริญเติบโตให้เก่งเหมือนเรา ไม่ควรไปด้อยค่าใคร เพราะทุกคนมีดีหมด

“ข้างหลังผมก็เป็นหมอ หมอให้เกียรติวิศวกร วิศวกรก็ให้เกียรติหมอ เราก็ทำงานด้วยกันได้” นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามถึงความเห็นของนายวิษณุที่ระบุว่าอาจต้องออกประกาศมาควบคุมกัญชาเพิ่มเติม นายอนุทินกล่าวว่า หาก สธ.เห็นว่ามีสิ่งใดที่สามารถประกาศมาควบคุมได้ก็สามารถประกาศได้ ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงก็มีความยืดยุ่นมากกว่า พ.ร.บ. เพราะสามารถประกาศ หรือยกเลิก ปรับปรุงได้ หากเป็น พ.ร.บ. ถ้าจะมีการแก้ไขก็ต้องผ่านสภาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การมี พ.ร.บ.ก็ทำให้มีความชัดเจน ส่วนถ้ายังไม่มีเราก็ออกประกาศเพิ่มเติมผ่อนคลาย หรือไขนอตเพิ่มได้

เมื่อถามถึงศาลปกครองรับฟ้องคดีกัญชา เรื่อง การเบิกถอนประกาศชื่อยาเสพติดให้โทษ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นไปตามขั้นตอน มีการไตร่สวนเพื่อพิจารณา ซึ่งศาลปกครองรับฟ้อง 2 ส่วน คือ รมว.สาธารณสุข และคณะกรรมการ ป.ป.ส. โดยที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็หารือกัน ต้องเตรียมข้อมูลไปตอบคำถามต่อศาล โดยมี สธ.สนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครอง เท่ากับว่าทุกอย่างดำเนินต่อไปได้อย่างปกติ

เมื่อถามถึงหากร่าง พ.ร.บ.กัญชา ยังไม่ออกมาจะกระทบต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนหยุดชะงักหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่กระทบ เพียงแต่การรวมกฎหมายใน พ.ร.บ.ฉบับเดียว ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากตอนนี้ต้องใช้ประกาศหลายฉบับมาควบคุม แต่หากร่าง พ.ร.บ.กัญชา ยังไม่ออกมาก็ไม่ได้กระทบต่อการใช้ประโยชน์จากกัญชาในภาคประชาชน

เมื่อถามต่อว่าวันนี้การขับเคลื่อนด้านกัญชาสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องกังวลว่ากฎหมายจะทำให้กลับมาเป็นยาเสพติด นายอนุทินกล่าวว่า One way ticket อยู่แล้ว สายน้ำก็ไม่มีไหลย้อนกลับ The river of no return ส่วนความกังวลของภาคเอกชนก็ขอให้เปลี่ยนเป็นความหวังเป็นโอกาส หากเรามัวกังวลก็จะไม่ได้ทำอะไร

