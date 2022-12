‘ชัชชาติ’ เยือนกัมพูชา พบ ‘ฮุนเซน’ ถก ‘ผู้นำเมืองหลวงอาเซียน’ 15 ชาติ กระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างเมืองแต่ละประเทศ เตรียมโชว์ไอเดียพัฒนาเมืองทุกมิติ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปประเทศกัมพูชาเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors / Mayors of ASEAN Capitals : MGMAC) คู่ขนานกับการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน (SEAN Mayors Forum : AMF) ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ที่โรงแรม Sokha Hotel กรุงพนมเปญ ว่า เป็นการประชุมผู้นำเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีระดับผู้ว่าฯ นายกเทศมนตรี ของแต่ละเมือง ทั้งเมืองใหญ่ เมืองย่อย ซึ่งมีวาระการประชุมเรื่องความคืบหน้าการดำเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ผ่านมา แบ่งการประชุม 2 ส่วน ช่วงเช้าเป็นการประชุมเมืองย่อยๆ ช่วงบ่ายเป็นการประชุมเมืองหลัก โดยจะเดินทางในวันนี้ (1 ธันวาคม) ตอนเย็น แล้วประชุมในวันที่ 2 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม ถือเป็นจุดเริ่มต้น เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาพบผู้นำของแต่ละเมือง เชื่อว่าในอนาคตการทำความร่วมมือระดับทวิภาคี มีความสำคัญมากกว่าความร่วมมือระดับพหุภาคี เพราะการการเจรจาระดับทวิภาคี แต่ละคนสามารถปรับความต้องการให้ตรงกันได้ แต่การเจรจาระดับพหุภาคี มีความยากในการหาข้อยุติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในกรอบการหารือคงเป็นข้อตกลงในภาพใหญ่ แต่ความสัมพันธ์จะเกิดในรูปแบบทวิภาคีมากกว่า ในแง่ของโซลูชั่น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระยะยาว เบื้องต้นยังไม่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน แต่ในอนาคตจะเป็นการทำความร่วมมือทวิภาคีระหว่างเมืองในแต่ละประเทศมากกว่า

“การประชุมผู้นำเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีการพูดคุยถึงการลดการเผาพื้นที่เกษตรกรรม หรือการเผาชีวมวล เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะเมืองในประเทศกัมพูชา จะเห็นได้ว่าในช่วงปลายปีและต้นปี พบจุดความร้อน หรือฮอตสปอตในประเทศกัมพูชาจำนวนมาก โดยผมจะพูดในที่ประชุม 2 ฟอรั่ม ฟอรั่มละ 7 นาที โดยฟอรั่มแรกจะเป็นการให้ผู้นำทุกเมืองขึ้นพูด โดยประเทศไทยมีผู้นำเมืองไปขึ้นพูดด้วยทั้งหมด 9 จังหวัด คงเป็นการแนะนำตัว สร้างความรู้จักกัน คงไม่ได้เล็งหารือกับผู้นำเมืองใดเป็นพิเศษ แต่ถ้ามีโอกาสคงได้พบสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ” นายชัชชาติกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ พร้อมนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาผู้ว่ากทม. เดินทางไปกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors / Mayors of ASEAN Capitals : MGMAC) คู่ขนานกับการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน (SEAN Mayors Forum : AMF) ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคมนี้ โดยช่วงเช้า ผู้นำเมืองอาเซียน 15 เมือง จะเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ทั้งนี้ การประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (เอ็มจีเอ็มเอซี) วันที่ 2 ธันวาคม ภายใต้หัวข้อหลัก คือ การส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อเมืองอัจฉริยะ เมืองที่พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และเมืองที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำเมืองหลวงอาเซียนได้หารือในประเด็นท้าทายของเมืองที่มีศักยภาพในปัจจุบันและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนการฟื้นฟูเมืองที่ยั่งยืนและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ความสงบสุขและความมั่งคั่งของประชาคมอาเซียน

ขณะที่ การประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน(เอเอ็มเอฟ) ภายใต้หัวข้อหลักคือ การเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนผ่านการเร่งดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ เมื่องที่พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและเมืองที่ยั่งยืน เพื่อการใช้ชีวิตในเมืองที่เปลี่ยนแปลงและครอบคลุมในความปกติใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกันอภิปรายยุทธศาสตร์ในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาคมอาเซียนและความพร้อมของเมืองอาเซียนในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ

โดยการอภิปรายผู้นำเมืองในหัวข้อ อาทิ การผังเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเงินที่ยั่งยืนเพื่อเมือง นโยบายและกรอบการกำกับดูแลและการสู่การวางผังเมือง การขนส่งในเมืองที่ยั่งยืน การบริหารจัดการภัยพิบัติ เมืองสีเขียวการลดความเสี่ยงของเมืองและสภาพอากาศ เทคโนโลยีและความปลอดภัยสาธารณะ เทคโนโลยีเพื่อเมืองที่ยั่งยืนและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสู่ประชาคมที่ยั่งยืน

โดยนายชัชชาติ จะขึ้นกล่าวในคำถามประเด็น ช่องว่างหรือความจำเป็นที่สำคัญระดับท้องถิ่นที่เป็นการเร่งความพยายามในการสร้างและภูมิภาคที่ยั่งยืน ,อุปสรรคในการเชื่อมการจัดลำดับความสำคัญของท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ,โอกาสสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นในอาเซียนที่เข้าร่วมประชุม เอเอ็มเอฟ ในฐานะที่เป็นเวทีระดับภูมิภาคที่กล่าวถึงความท้าทายระดับท้องถิ่น และข้อเสนอแนะที่สามารถเร่งความพยายามในการสร้างเมืองและภูมิภาคที่อัจฉริยะพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เป็นต้น