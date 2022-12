เรียงคนมาเป็นข่าว วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

เรียงคนมาเป็นข่าว

⦁…สัปดาห์นี้เห็นสัญญาณเลือกตั้งใหญ่ชัดเจนยิ่งขึ้น 23 มีนาคม 2566 ฤกษ์ครบเทอม สิ้นสุดอายุขัยสภาและรัฐบาล 4 ปี อาจยืดไปได้ไม่ถึงวันนั้น กฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ผ่านด่านตรวจสอบสำคัญ ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนต่อไปเป็นกระบวนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ หากนายกฯดำเนินการรวดเร็ว และมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แรงกดดัน เสียงเรียกร้องยุบสภา จัดเลือกตั้งใหม่ จะกระหึ่มดังยิ่งขึ้น เหตุผลที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะลากยื้ออยู่ต่อย่อมน้อยลง เมื่อแก้รัฐธรรมนูญเสร็จสมบูรณ์ กติกาเลือกตั้งใหม่พร้อมใช้แล้ว รออะไร

⦁…ช่วงปลายสมัยรัฐบาล งานสายบริหารรูทีน ราบเรียบ ไม่มีอะไรใหม่ พอเป็นความหวังบ้าง ฝั่งสภา ขานิติบัญญัติ ก็ที่นั่งเว้าแหว่ง ประชุมแต่ละครั้งต้องลุ้นองค์ลง ครบหรือไม่ ถนนทุกสายมุ่งไปที่การเลือกตั้ง ทุกอย่างเข้าทางยุบสภา แถมต้องเผื่อเวลา ส.ส.-ผู้สมัครจัดแจงแต่งตัว เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสังกัดพรรคการเมืองครบ ส่องมุมไหนก็ไม่พ้น เกมถูกบีบให้ต้องยุบโดยอัตโนมัติ นี่ยังไม่นับรวมไพ่เด็ดฝ่ายค้าน กดปุ่ม ส.ส.ลาออกรัวๆ เอาให้อยู่ไม่ได้

⦁…พลังประชารัฐระส่ำระสาย เป็นอีกสัญญาณ วงใน ชี้ทิศทาง เลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกขณะ ‘บิ๊กป้อม’ หัวหน้าพรรค สั่งเช็กขุมกำลังวุ่น ดูว่าใครปักหลักอยู่กับพรรคต่อไป เนื่องจากเริ่มเห็นแนวโน้มรายการไหล ย้ายตาม ‘บิ๊กตู่’ ไปรวมไทยสร้างชาติ พรรคสำรองน้องเล็กที่ส่ง พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค คนใกล้ชิด เช็กอินรอล่วงหน้า โดยมีทั้งคนที่ตัวอยู่ด้วยเหตุผล ความจำเป็นบางประการ แต่ใจไม่อยู่ ที่กำลังชั่งตวงวัด และตัดสินใจแน่นอนแล้ว คืนกลับคำอีกไม่ได้

⦁…เสี่ยเฮ้ง-สุชาติ ชมกลิ่น เป็นหนึ่งใน ส.ส.หลายๆ คน จำนวนนั้น ที่ตัดเสื้อ เตรียมการสวมสีใหม่สู้เลือกตั้ง ไม่กี่วันที่ผ่านมา ภายหลังกระแสข่าวสะพัด ผู้ใหญ่ในพรรคคันมือ จับปากการอเซ็นปลดพ้นผู้อำนวยการ แต่ไม่ทันได้สะบัดปากกาลงมือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชิงยื่นลาออกก่อน ทิ้ง ผอ.-กก.บห.พรรค พร้อมให้สัมภาษณ์ เลือกเส้นทางเดิน อนาคตการเมืองแล้ว มั่นคงอยู่กับบิ๊กตู่ ชาวเมืองชล หย่อนโซนาร์สแกนใต้น้ำ เห็นเงารางๆ ตำแหน่งใหม่แม่ทัพใหญ่สู้เลือกตั้งฝั่งตะวันออก รทสช. คือ ผอ.พรรค

⦁…บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่ พี่น้องร่วมสายสะดือลายพราง 40-50 ปี ถึงคราวจำเป็น แยกทาง พรรคใคร-พรรคมัน บ้างว่าเป็นเกมสับขา ลวงศัตรูตายใจ แค่มุขแตกแบงก์สู้เลือกตั้ง แต่นักวิชาการหลายสำนัก-ฝ่ายการเมือง ไม่น้อยเห็นว่า อะไรมันจะแสดงบทบาท ออสการ์ ดาราตุ๊กตาทองสมจริงขนาดนั้น ฟันทิ้ง งัดหนัก หักแรงสุกงอม อยู่ด้วยกันไม่ได้ เนื่องจากมองจากเหลี่ยมไหนก็ตาม การแยกทางไม่ทำให้ได้เปรียบในการสู้ศึกเลือกตั้ง ยิ่งจะสาละวันเตี้ยลง

⦁…สัญญาณประการสุดท้าย เลือกตั้งใหญ่จ่อ บิ๊กตู่จัดแจง ปรับ ครม.เรียบร้อย 3 เก้าอี้ 1.จัดให้ประชาธิปัตย์ตามต้องการ ส่ง นริศ ขำนุรักษ์ เสียบ มท.3 แทนที่ นิพนธ์ บุญญามณี 2.ผลักดัน ธนกร วังบุญคงชนะ อดีตเด็กปั้นสามมิตรที่มาใกล้ชิด ฝักใฝ่ตึกไทย ขึ้นชั้นรัฐมนตรีเทียบเท่าว่าการ ตำแหน่ง รมต.ประจำสำนักนายกฯ ปิดท้ายที่ สุนทร ปานแสงทอง โผล่พรวด ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ปรับทุกเม็ด ทุกเก้าอี้ มุ่งไปที่งานการเมืองเป็นด้านหลัก เพิ่มประสิทธิภาพบริหารเป็นด้านรองเห็นๆ

⦁…รายการ 1 ปรับตามร้องขอ แม้ประชาธิปัตย์ต้องออกโรงทวงก็ตาม แต่การดำเนินการให้ อย่างน้อยก็ได้รักษาสัมพันธ์ มัดใจพันธมิตรการเมืองเอาไว้ให้ยืดยาวต่อไป ทั้งที่เป็นอำนาจไม่ปรับก็ได้ เทียบกับที่ไม่เคยทำกับพลังประชารัฐ รายสอง นี่มองได้การเมือง ปูนบำเหน็จคนที่จะใช้เป็นมืองาน ขณะรายการที่ 3 คือเยื่อใยระหว่างพี่น้องตัดกันไม่ขาด ซึ่งก็ชัดว่าเป็นวาระการเมือง ปลายทางอยู่ที่การเลือกตั้ง ยกเก้าอี้ให้สุนทร เด็กบ้านใหญ่อัศวเหม ล็อกกลุ่มปากน้ำ ซื้อใจให้อยู่กับพลังประชารัฐ-ลุงป้อม จบข่าว

ปักหมุด

รับรางวัล – พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เข้ารับถ้วยรางวัลความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่แห่งปี Digital Government Awards 2022 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565) จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเทศบาลนครยะลาเป็น 1 ใน 3 อปท. ที่มีผลงานนวัตกรรมดิจิทัล ประเภทยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการ YALA Resilience City (ยะลา เมืองยืดหยุ่น ยั่งยืน)

เปิดงาน – ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน Thailand Travelution 2022 งานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม, นิธี สีแพร, ธีรณี อจลากุล, ธเนศ ตันติพิริยะกิจ, ชินาวุธ ชินะประยูร และกรรวี สิทธิชีวภาค ร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ยินดี – เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ผศ.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการบริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชน และพิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดี ประกาศความสำเร็จ eatsHUB แพลตฟอร์มเรียกรับส่งอาหารสัญชาติไทยในโครงการ National Delivery Platform ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดประชุม – พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และอุดมชัย โลหณุต ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี มานพ แสงโสทร ผอ.ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน ป.ป.ส. กทม. ร่วมการประชุม ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

รับมอบ – พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์ จาก กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมี อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ และนาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมงาน ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

แลกเปลี่ยน – ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม 2022 SATU PresidentsForum, National Cheng Kung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ด้าน Sustainable Alliances, Solutions for Strategic Partnerships in the Light of Challenges and Uncertainties ระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มสมาชิก เมื่อเร็วๆ นี้

ต้อนรับ – รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิด UBRU Happiness Stadium สนามสวยใจกลางเมืองอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ ในโอกาสศึกษาดูงาน เมื่อเร็วๆ นี้

จัดงาน – อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 และพจน์ศิรินทร์ สุวรรณรัฐ จัดงาน Stop Violence Against Women and Girls รวมพลังสมาชิกสโมสรซอนต้า และแขกผู้มีเกียรติพร้อมคนไทยทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมี จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์