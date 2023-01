‘โทนี่’ แอบแซะ เรื่องป้าย ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไง ชี้การเมืองช่วงนี้เน่ามาก ซื้อตัวส.ส.ย้ายค่าย 50 ล้าน

โทนี่ – เมื่อวันที่ 10 มกราคม โทนี่ วู้ดซัม หรือ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมสนทนา ในรายการ CARETalk x CareClubHouse : คนที่ “ทำอย่างแบด”จนประชาชน “แซดอย่างบ่อย”จะได้ไปต่อไหม

โดยมี แขกรับเชิญสุดพิเศษ “ปานปรีย์ พหิทธานุกร” และ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” จะมาร่วมกันวิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ในเมืองไทย ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566

โทนี่ กล่าวช่วงหนึ่งของรายการว่า กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยว่า ตอนนี้ต้องเตรียมรับนักท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ รองรับไหวหรือไม่การต่อเติมอาคาร เรื่องมันวนไปวนมาตลอด รัฐบาลนี้ทำอะไรก็มีเรื่องตังทอนเป็นหลัก แม้กระทั่งเรื่องขึ้นป้าย ไม่รู้เป็นยังไง ต้องยกเลิกป้ายไปก่อน

รัฐบาลชอบบอกว่าปราบโกง ตอนนี้การเมืองเลี้ยงด้วยกล้วยพรรคการเมืองบางพรรคจ่ายเงินเดือนผู้แทน เดือนละ 2 -3 แสนบาท พรรคหนึ่งคนเริ่มหนี เลยต้องจ่ายเดือนละ 5 แสน น่ากลัวมากมันเอาเงินมาจากไหน ซื้อตัว ส.ส.ย้ายค่าย 50 ล้านบาท ต้องเจอสมัยก่อนได้เงินมาเก็บ การเมืองเน่ามากช่วงนี้เพราะนายกอยู่นานๆ ทำอะไรก็ได้ให้ได้อยู่นานๆ เมื่อวานบอกจะอยู่อีก2 ปรี แต่อาอาจจะมีทริกอยู่มากว่านั้นก็ได้เมื่อวาน เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

โทนี่ ยังระบุว่า วันนี้ประเทศไทยต้องซีเรียสเรื่องการเมืองกับรัฐธรรมนูญ ถ้าเป็นแบบนี้ไปไม่ได้แน่ รัฐธรรมนูญที่เขียนออกมาใหม่หลังจากปฏิวัติผมออกมานั้น ดูเหมือนจะติดรูปผมไว้ที่ข้างฝาเวลาเขียน เขียนกันผมอย่างเดียวเลย สุดท้ายก็เข้าตัวเอง เพราะตัวเองเป็นคนบริหาร แล้วก็ทำบ้านเมืองไม่รอด ตัวเองก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเอง กลืนแล้วกลืนอีก จากกลืนแบบคนธรรมดากลายเป็นกลืนแบบคนหน้าด้าน

ทั้งนี้ โทนี่ ยังได้แนะนำหนังสือ 2 เล่ม คือ The Things You Can See Only When You Slow Down

และ The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.

โทนี่ อยากเล่าให้ฟังว่าได้หนังสือมาเล่มที่เพิ่งซื้อมา คือ The Things You Can See Only When You Slow Down กับ The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.

ในหนังสือได้ยกตัวอย่างหนึ่ง คือ ไม่มีเราโลกก็หมุนต่อไปได้ เลยนึกถึงคำพูดของพล.อ.ประยุทธ์ที่ชอบพูดว่า ไม่มีผมประเทศไทยอยู่ให้ได้ เลิกคิดได้แล้ว เพราะความจริงประเทศไทยอยู่มาก่อนนายกเกิดด้วยซ้ำ และวันนี้ที่มาอยู่ 8 ปี นี่คือปัญหาของประเทศ และท่านชอบพูดว่ามี100 เรื่องที่ต้องแก้ เพราะนั่นคือปัญหาที่ท่านสร้างไว้ เพราะท่านแก้ปัญหาไม่เคยสะเด็ดน้ำ

โทนี่ ยังกล่าวว่า เมื่อช่วงปีใหม่2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพรปีใหม่ ทรงรับสั่ง เรื่อง กตัญญู ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะความกตัญญู เป็นสิ่งที่ดีคนจะมองเราเป็นคดี แต่ด้วยความละโมบโลภมากของคนทำให้ความ กตัญญู หายไป หายไปไม่เท่าไหร่ แต่มันเป็นจาก กตัญญู กลายเป็นคนเนรคุณ ผมไม่เคยหวังให้ใครมา กตัญญู ผม ผมชอบช่วยเหลือขออย่างเดียวอย่าง เนรคุณก็พอ เฉยๆเลย ผมไม่ติดใจ แต่ตอนนี้เยอะมากพวกคนเนรคุณ เพื่ออยากได้ประโชยน์ก็เลยอยากอัญเชิญพรมาเตือนสติคนไทย