เรียงคนมาเป็นข่าว-ภาพข่าวสังคม วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

●…จดหมายเปิดใจจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแหลมคมชัดแจ้ง ระบุชัดคนทำรัฐประหารคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่วนบิ๊กป้อมนั้นเกษียณอายุไปก่อนหน้า ไม่เกี่ยวข้อง มาร่วมด้วยช่วยบิ๊กตู่เพราะหัวหน้า คสช.อยากเป็นนายกฯเลยตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมา ส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัวยังยึดมั่น 3 ป. Forever และจะขออยู่รับผิดชอบพรรคพลังประชารัฐต่อไป

Advertisment

●…ถ้อยความแต่ละตัวอักษรต้องนำมาอ่านอีกรอบ บางเรื่องที่เคยเป็นข่าว เหมือน พล.อ.ประวิตร จะการันตี อาทิ เรื่องการจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อเป็นพรรคสำรองให้ พล.อ.ประยุทธ์ นั้น อ่านแล้วอ่านอีกก็คล้ายเป็นการยืนยันว่าข่าวที่สื่อลงไปก่อนหน้านั้นเป็นจริง

●…จับตาวันที่ 21 มกราคม วันที่พรรคพลังประชารัฐประชุมใหญ่ ขายโต๊ะจีนนำเงินเข้าพรรค คราวนี้จะอู้ฟู่มากน้อยแค่ไหน มีคนสนับสนุนมากกว่าเท่าเดิม หรือน้อยลง และยังมีข่าวว่า พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคจะปราศรัยแสดงวิชั่นต่อหน้าสมาชิกพรรค ถือเป็นอีกวาระที่บิ๊กป้อมจะได้เปิดใจ และเป็นอีกวาระที่พรรคพลังประชารัฐจะได้เปิดนโยบาย

Advertisement

●…พรรคเพื่อไทยใกล้ตกผลึก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เตรียมเสนอ คือ เศรษฐา ทวีสิน และ อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร ค่อนข้างแน่ ล่าสุดครอบครัวเพื่อไทยตระเวนไปเยือนถิ่นอีสาน ส่วนอีกว่าที่แคนดิเดตคนที่สาม ยังชั่งใจระหว่าง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หรือ ชัยเกษม นิติสิริ รายชื่อทั้งหมดปรากฏเป็นกระแสข่าวมานานแล้ว แต่อีกไม่นานคงจะเปิดตัวให้ประชาชนได้ทราบกันชัดๆ

●…หอการค้าไทย-จีนปีนี้เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ กำหนดดีเดย์ 24-26 มิถุนายน เป็นเจ้าภาพจัดใหญ่ งานประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก เปิดลงทะเบียนนักธุรกิจชาวจีนทั้งที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ และทั่วโลก รวมทั้งที่อยู่ในประเทศไทยด้วย มาหารือเรื่องการค้าการลงทุน ตอนนี้มียอดประมาณ 3,000 คน แต่คาดว่าจะมีคนมาร่วมประชุมถึง 5,000 คน เบิกทางให้ไทยมีโอกาสขับเคลื่อนประเทศต่อไป ถือเป็นข่าวดีสำหรับตรุษจีนที่จะถึง ส่วนข่าวก่อนหน้าคือนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเดินทางมาไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่เพิ่งเครดิตให้ไทยในสายตาชาวจีนทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

●…มติชนจัดงานวันเกิดก้าวสู่ปีที่ 46 เมื่อ 9 มกราคมที่ผ่านมา อบอุ่นใจเพราะเพื่อนพี่น้องทุกวงการเข้ามาอวยพร ขอให้ทุกคนที่นำสิ่งดีๆ มาให้ได้รับสิ่งดีๆ กลับคืน คิดสิ่งใดสมปรารถนา คงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน แล้วก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Advertisement

●…วันที่ 25 มกราคม เครือมติชนรวมพลัง ทั้ง มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ จัดสัมมนาใหญ่ ชื่อ “Thailand : New Episode บทใหม่ 2023” มี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเสวนาหัวข้อ Thailand opportunity ตามด้วย เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “New Episode เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมไทย” จากนั้น ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง “Speed up การบินไทย-ท่องเที่ยวไทย” ตามด้วย สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอหัวข้อ “เดินหน้า New S-curve” และปิดท้ายที่ ภูวนาท คุนผลิน ร่วมพูดคุยหัวข้อ “พลัง New Gen ขับเคลื่อนประเทศ”

●…สัมมนาครั้งนี้ จัดที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม. ผู้เข้าร่วมฟังเต็มแล้ว แต่สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กมติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ และช่องยูทูบ มติชนทีวี มติชนออนไลน์ ประชาชาติ ข่าวสดทีวี ส่วน ผู้สนใจรับฟังเป็นภาษาอังกฤษ ติดตามได้ทางเฟซบุ๊กข่าวสดอิงลิช

นิวรอน