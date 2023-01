ทะลุฟ้า ยืนหน้าหอศิลป์แล้ว 12 ชม. ‘ปูน’ ชวนโซเชียลช่วยแชร์ เหลือ 100 ชม. หนุนตะวัน-แบม

12 ชม.แล้ว! ทะลุฟ้ายืนหยุดขัง ปูน ยันทำตามเป้าหมาย 112 ชม. ฝากโซเชียลช่วยแชร์

สืบเนื่องกลุ่ม ‘ทะลุฟ้า’ เผยแพร่ประกาศด่วน นัดหมายทำกิจกรรม ยืน หยุด ขัง 112 ชั่วโมง หน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นตั้งแต่เวลา เมื่อวันที่ 22 มกราคม เริ่มตั้งแต่เวลา 01.12 น. ของวันที่ 22 มกราคม จนถึง 26 มกราคม เวลา 17.12 น. เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องของ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือ นตะวัน กลุ่มทะลุวัง และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ หรือแบม นักกิจกรรมทางการเมือง 3 ข้อ ได้แก่

1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

2. ปล่อยนักโทษการเมือง

3. ยกเลิก 112

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเวลา 14.00 น. ว่ากิจกรรมยืนหยุดขังดำเนินเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงแล้ว โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง มีการโดยห้อยป้าย และยืนอ่านหนังสือ รวมถึงติดป้ายผ้าเขียนข้อความต่างๆ อาทิ “ทะลุฟ้า ยืน หยุด ขัง 112 ชั่วโมง 4 วัน จ๊วด!” ,”ขณะที่คุณกินข้าวมี 2 คนอดข้าว ขณะที่คุณกินน้ำมี 2 คนอดน้ำ” และ “มีคนอดน้ำอดอาหารอยู่ในคุก”

นอกจากนี้ยังมีเต็นท์ที่เป็นจุดพักผ่อนมีพัดลมและอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงน้ำดื่ม อีกทั้งโต๊ะสำหรับยืมอ่านหนังสือฟรี โดยมีป้ายกระดาษระบุข้อความว่า Free Politic prisoners Stop violation of Human rights และ Read for the right to bail และหนังสือที่ให้ยืมอ่านมีอาทิเช่น ฉากและชีวิต ของวัฒน์ วรรลยางกูร , How to ต่อต้านทุนนิยม ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Erik Olin Wright แปลโดย พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง และคาร์ล มากซ์ แปลโดยจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นต้น

นายธนพัฒน์ กาเพ็ง หรือปูน ทะลุฟ้า ให้สัมภาษณ์ ‘มติชน’ ถึงการทำกิจกรรมมาตั้งแต่กลางดึกเวลา 01.12 น. ว่า ตอนนี้ยืนเป็นเวลา 12 ชั่วโมงแล้ว โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมยืนและอ่านหนังสือไปด้วยกัน โดยหนังสือมีเนื้อหาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเมือง ปรัชญา และอื่นๆ

“ตอนนี้มีกลุ่มเพื่อนๆเราทยอยกันเข้ามาผลัดเปลี่ยนยืนกัน และมีพ่อแม่เสื้อแดงเข้ามาร่วมด้วย ส่วนประชาชนก็มีเดินผ่านและถ่ายภาพบ้าง เรามายืนหยุดขังเพื่อที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้มีเพื่อนของเรา 2 คน กำลังอดน้ำและอดข้าวอยู่ในเรือนจำ รูปแบบกิจกรรมเป็นการยืนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 112 ชั่วโมง เพื่อที่จะสื่อสารสังคม สื่อสารประเด็นนี้ไปให้สังคมรับรู้มากที่สุด เพราะเวลาที่คนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ เขาหยิบมือถือขึ้นมาอ่านหรือว่าเขาอ่านป้ายผ้าที่เราเขียน อย่างน้อยได้รับรู้แล้วว่ามี 2 คน กำลังอดอาหารอยู่ และสิ่งที่รัฐไทยกำลังทำอยู่คืออะไร

เรารู้สึกว่าอยากออกมาต่อสู้เคียงข้างพวกเขา อย่างน้อยในกระแสและสถานการณ์ที่เงียบตอนนี้ อาจจะทำอะไรมากไม่ได้ ดังนั้นการยืนเฉยๆ การยืนแล้วมีป้ายบอกว่าปล่อยเพื่อนเรา ปล่อยนักโทษทางการเมืองทุกคน ทำให้คนข้างนอกก็ยังต่อสู้เคียงข้างคนข้างใน อาจจะไม่ได้ลงถนนเหมือนเมื่อก่อน แต่อย่างน้อยเราก็แสดงจุดยืนว่าเพื่อนเรายังติดอยู่ข้างในและเราก็จะสนับสนุนข้อเรียกร้องของเพื่อนเรา” นายธนพัฒน์กล่าว

นายธนพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า อยากให้โลกออนไลน์ช่วยกันกระจายข่าว ว่าตอนนี้มีเด็ก 2 คนอดอาหารอยู่ในเรือนจำ คือตะวันกับแบม อย่างน้อย 1 คนแชร์ อาจจะสักมี 100-200 คนได้เห็น แล้วเกิดการพูดต่อไปเรื่อยๆ

“อย่านิ่งเฉย อะไรที่เราทำได้ก็ทำ เรามีสื่อเรามีโซเชียลในมือก็อยากหยิบขึ้นมาให้เป็นประโยชน์

ตอนนี้เพื่อนก็ยังสู้อยู่ข้างใน เราแค่ยืน ถ้าพูดง่ายๆ แต่เพื่อนเราคืออดอาหารอยู่ บางครั้งเราเหนื่อยยังได้กลับบ้านได้ ดื่มน้ำ แต่เพื่อนของเรายังอยู่ในคุกในเรือนจำ สูญเสียอิสรภาพ นับไม่ได้เลยกับอะไรที่เขาเจอมาบ้าง แล้วเราก็อยู่ข้างนอก

บางครั้งเราอาจจะเหนื่อยและท้อบ้าง แต่อย่างน้อยก็มีคนที่หนักกว่าเราอยู่ เราก็รู้สึกว่าอะไรที่ทำให้เพื่อนได้ในตอนนี้ อะไรที่สื่อสารให้เพื่อนได้มากที่สุดก็อยากทำให้เขา เป้าหมายเรายืนยันว่าเราจะยืน 112 ชั่วโมง จะมาสื่อสาร 112 ชั่วโมงเพื่อให้สังคมได้รับรู้” นายธนพัฒน์กล่าว