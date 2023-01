หวิดชุลมุน! ทะลุฟ้าเจอบุคคลปริศนาโชว์นิ้วโป้งคว่ำ-ไขว้แขนกากบาท ‘ไผ่ ดาวดิน’ รุดห้ามทัพ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม สืบเนื่องกลุ่ม ‘ทะลุฟ้า’ เผยแพร่ประกาศด่วน นัดหมายทำกิจกรรม ยืน หยุด ขัง 112 ชั่วโมง หน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม เริ่มตั้งแต่เวลา 01.12 น.ของวันที่ 22 มกราคม จนถึง 26 มกราคม เวลา 17.12 น. เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องของ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือตะวัน กลุ่มทะลุวัง และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ หรือแบม นักกิจกรรมทางการเมือง 3 ข้อ ได้แก่

1.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

2.ปล่อยนักโทษการเมือง

3.ยกเลิก 112

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเวลา 14.00 น. ว่ากิจกรรมยืนหยุดขังดำเนินไปเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงแล้ว โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง มีการห้อยป้ายและยืนอ่านหนังสือ รวมถึงติดป้ายผ้าเขียนข้อความต่างๆ อาทิ “ทะลุฟ้า ยืน หยุด ขัง 112 ชั่วโมง 4 วัน จ๊วด!”, “ขณะที่คุณกินข้าวมี 2 คนอดข้าว ขณะที่คุณกินน้ำมี 2 คนอดน้ำ” และ “มีคนอดน้ำอดอาหารอยู่ในคุก”

นอกจากนี้ ยังมีเต็นท์ที่เป็นจุดพักผ่อน มีพัดลมและอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงน้ำดื่ม อีกทั้งโต๊ะสำหรับยืมอ่านหนังสือฟรี โดยมีป้ายกระดาษระบุข้อความว่า Free Politic prisoners Stop violation of Human rights และ Read for the right to bail และหนังสือที่ให้ยืมอ่านมีอาทิ ฉากและชีวิต ของวัฒน์ วรรลยางกูร, How to ต่อต้านทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Erik Olin Wright แปลโดย พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง และคาร์ล มากซ์ แปลโดย จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นต้น

16.30 น. ผู้โดยสารรายหนึ่งบนรถเมล์สาย 15 ชู 3 นิ้ว โดยชูมืออีกข้างเป็นการชูนิ้วโป้งคว่ำลง รวมถึงไขว้แขนเป็นสัญลักษณ์กากบาทไปทางกลุ่มทะลุฟ้า ที่กำลังทำกิจกรรมยืนหยุดขัง จนเกือบเกิดเหตุชุลุมุน นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ‘ไผ่ ดาวดิน’ เข้าห้าม ไม่ให้เกิดการปะทะ เหตุการณ์สงบลงเมื่อรถเมล์เคลื่อนตัวไป

ต่อมา มีผู้ร่วมกิจกรรมรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า บุคคลดังกล่าวบนรถโดยสารน่าจะเป็นชาวต่างชาติ

