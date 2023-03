ผู้เขียน ชโลทร

เรียงคนมาเป็นข่าว : ฉลุยล้ำหน้าถึง “ความพร้อมมากกว่าใคร” ชัดเจนว่าเป็น “เพื่อไทย”

⦁…ถึงที่สุด การเมืองไทยมีแค่ “ความไม่เชื่อมั่น” ทั้งที่ “การเลือกตั้ง” กำหนดไว้แล้ว “7 พ.ค.” แต่ถึงวันนี้ยังได้ยินเสียง “ไม่มั่นใจว่าจะได้เลือก” ดังอยู่ทั่วไป เหตุผลไม่มีอะไรมาก แค่เห็นว่า “ตู่ อยู่ต่อ” ยังหาหนทางที่จะชนะไม่ได้ เลยจะหาเหตุให้ “เลื่อนการเลือกตั้งออกไป” เป็นยุคสมัยที่คนไทย “เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้น” ได้ขนาดนี้เลย

⦁…เช่นเดียวกับที่ “อานนท์ นำภา” ทนายความฝ่ายก้าวหน้า เชื่อว่าจะมีขบวนการจัดการให้ “ยุบพรรคฝ่ายประชาธิปไตย” พรรคใดพรรคหนึ่ง เหมือนที่จะชี้ว่าเพื่อเป็นทางออกให้ “ฝ่ายสืบทอดอำนาจ” จัดตั้งรัฐบาลได้ ทั้งที่การยุบพรรคการเมืองเป็นเรื่อง “เน่าสุด” ของระบอบประชาธิปไตย แต่สำหรับคนไทยเราเคยชินไปแล้วว่า “เกิดขึ้นได้ง่ายๆ” แค่ “ผู้สืบทอดอำนาจ” ต้องการตัดกำลังฝ่ายตรงกันข้าม อันเป็นการขจัดอุปสรรคที่จะทำให้ “จัดตั้งรัฐบาล” ได้ง่ายขึ้น

⦁…ว่าไปแค่ “กำหนดเขตพื้นที่เลือกตั้ง” กลายเป็นความโกลาหลเกิดขึ้นในหลายจังหวัด เพราะสร้างความได้เปรียบ เสียเปรียบไม่ว่า “กกต.” จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่ที่เกิดขึ้นแล้วคือ “ความไม่มั่นใจ” ว่าจะจัดการเลือกตั้งอย่างตรงไป ตรงมา ไม่ใช่เอื้อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบ เรียกกันไปเป็นยุคสมัยที่ความหวาดระแวงว่า “ความไม่ซื่อตรง” ของ “กลไกที่ควรจะซื่อตรง” กันทั่วหน้า

⦁…โดนเข้าหนักๆ ด้วยมือระดับ “ไตรรงค์ สุวรรณคีรี” ที่รู้ไส้รู้พุงกันดี ทำเอา “ชวน หลีกภัย” ในฐานะ “ผู้นำจิตวิญญาณพรรคประชาธิปัตย์” ต้องชะงักไปเหมือนกัน หลังเล่นบทถนัด “ใครทิ้งพรรค” คนนั้น เจอข้อสงสัย “ขายตัว ขายอุดมการณ์” เมื่อเจอคำถามทำนอง “ยังมีอุดมการณ์อะไรเหลือ” จาก “คนกันเอง” เข้าเต็มหน้า

⦁…“ศึกหนัก” กลายเป็น “พรรคร่วมรัฐบาล” สู้กันเอง ไม่ว่าจะเป็น “มิติของพื้นที่” อย่าง “กทม.” หรือ “ปักษ์ใต้” หรือใน “มิติของอุดมการณ์สืบทอดอำนาจ” ที่ออกอาวุธใส่กันหนักๆ เป็นระหว่าง “รวมไทยสร้างชาติ-ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์-พลังประชารัฐ”

ที่เกรียวกราวกันอยู่ในช่วงนี้คือ “เกมตกปลาในบ่อเพื่อน” ที่ต้องแก้ด้วย “ตกปลาในบ่อตัวเอง” เรียกว่าที่ใช้อุดมการณ์พรรคหลอมรวมให้อยู่ด้วยกัน “พรรคการเมืองสายนี้” แปลเปลี่ยนเป็นการโชว์ “กล้วย” เรียกลิงกันถ้วนทั่ว

⦁…การขึ้นเวทีประสานเสียงไปในทางเดียวกันของ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” กับ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หลังปะทะกันรุนแรงด้วยท่าทีรับกันไปไม่ได้ก่อนหน้านั้น ส่งผลดีต่อ “เอกภาพ” ในพรรคยิ่งกว่าเดิม ยิ่งเมื่อ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ร่วมปราศรัยชูบทบาทการนำให้ไปอยู่ที่ “ทิม พิธา” อย่างใกล้เกียรติสูงยิ่ง ใครที่ประมาทว่า “ก้าวไกล” จะไม่กระแสแรงเหมือน “อนาคตใหม่” ในอดีตคงต้องกลับมามองใหม่

⦁…ที่ฉลุยล้ำหน้าถึง “ความพร้อมมากกว่าใคร” ชัดเจนว่าเป็น “เพื่อไทย” ที่แต่ละทีมงานประสานกันอย่างเข้าใจบทบาทของกันและกัน แม้จะแบ่งเป็น “พรรคเพื่อไทย” กับ “ครอบครัวเพื่อไทย” ที่ทำให้กระจายงานได้กว้างขวางขึ้น แต่การขับเคลื่อนดูเป็น “ทีมที่มีเอกภาพ” ทำให้ทะยานไปข้างหน้าอย่างเห็นชัดถึงพลังที่เหนือกว่า การจะ “ใช้อำนาจที่ออกแบบไว้” มาสยบ คิดได้ แต่ลงมือจริงไม่ง่ายเลย

ชโลทร

จัดงาน – สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานจัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยในงานมีพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และอีกหลายหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ ณ อาคารกระทรวงแรงงาน



แถลงข่าว – พาขวัญ วงศ์พลทวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, พาทิศ ศุภะพงษ์, ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ และจีรภา คงสว่างวงศา แถลงข่าวร่วมจัดการแข่งขัน “eFootballTM Thailand Pro League 2023” ครั้งแรกของการแข่งขันอีสปอร์ตเกม eFootball ในทุก Platform ทั้ง Mobile และ Console ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน



ส่งมอบ – ยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง จำนวน 32,160 ชิ้น แก่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมี สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และวนิดา วงศ์เล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัย รับมอบ เพื่อร่วมป้องกันและให้คนไทยทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้



คว้ารางวัล – ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลคู่ค้ายอดเยี่ยมแห่งปี 2022 ให้กับ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2022 ณ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทยของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด



เปิดบ้าน – ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 นำโดย นพดล สิทธิเลิศ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดประสบการณ์แห่งโลกเทคโนโลยีไอทีไปกับ MSC โดยมี มีลาภ โสขุมา และสุกัญญา วิมลเศรษฐ ร่วมต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น



จัดกิจกรรม – จูเซปเป ลามัคเคีย ข้าหลวงพาณิชย์ ประจำสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย และสุชญา ปาลีวงศ์ ผจก.อาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “Best of Italy, Best of Mine, presented by Shopee x ITA” ในโอกาสฉลองเปิดฤดูกาลช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของปีกับ “Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี” โดยมี กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, ภาวิดา ชิตเดชะ และเจสสิก้า หวัง ร่วมงาน ณ อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้