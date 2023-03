ชาญวิทย์ ชี้ ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ คือเหยื่อการเมือง เหมือน ‘ตะวัน-แบม’

ชาญวิทย์-สินธุ์สวัสดิ์ รำลึก 107 ปีชาตกาล ชี้ ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ คือเหยื่อการเมืองไทย เหมือนตะวัน-แบมในปัจจุบัน – เปิดตัวปาฐก ประจำปี 2567 ‘ผาสุก-สฤณี’

เนื่องในวันครบรอบ 107 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาชิกขบวนการเสรีไทย ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะในปี พ.ศ.2508 ซึ่งยูเนสโก เคยยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล (9 มี.ค.2559) นั้น

Advertisment

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความรำลึกถึง ศ.ดร.ป๋วย ความว่า

9 มีนา วันเกิด Puey Ungphakorn

11 พฤษภา วันเกิด Pridi Banomyong

สองมหาบุรุษของชาติและราษฎรไทย

Advertisement

Both Pridi and Puey

were victims of dirty Thai politics

ทั้งปรีดีและป๋วย ก็เป็นเหยื่อของการเมืองไทยสกปรกมาแล้ว

สองมหาบุรุษของชาติและราษฎรไทย

จากรุ่นโน้นสู่รุ่นนี้-รุ่นแบมและตะวัน

นอกจากนี้ ศ.ดร.ชาญวิทย์ ยังบอกเล่าเรื่องราวการทำงานร่วมกับ ศ.ดร.ป่วย และ ศ.ดร.ปรีดี ในอดีตด้วยว่า

Advertisement

“ผมพบท่านปรีดีครั้งแรกและครั้งเดียวที่ปารีสปี 1970/2513 ได้เขียนการสัมภาษณ์เอาไว้ (กูเกิล หาอ่านได้) และต่อมาได้ทำงานช่วยกัน กู้ชื่อเสียงเกียรติยศของท่าน

ส่วน อ.ป๋วยนั้น ผมได้ร่วมงานกับท่านในฐานะรองอธิการฯ 1 ปีเต็ม ก่อนอาชญากรรมรัฐไทย 6 ตุลา 2519/1976

ท่านทั้งสอง สร้างความบันดาลใจ ให้ผมรักและคิดถึงชาติและราษฎรไทยของเรา”

ด้าน นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ศิลปินอาวุโส เจ้าของรางวัลศรีบูรพา 2562 ซึ่งพำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้วาดภาพ ศ.ดร.ป๋วย พร้อมโพสต์ข้อความรำลึกผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า

9 มีนาคม 2566

ครบรอบชาตกาล 107 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

#สันติประชาธรรม

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจ “100 ปี อาจารย์ป๋วย – เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” เปิดเผยรายชื่อ ภายหลังได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการคัดเลือกปาฐกสำหรับการแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีมติให้เชิญ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ นักเขียน นักแปลชื่อดัง เป็นปาฐกของการแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 (ปีหน้า)

ด้วยหวังให้ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทางคณะกรรมการฯ จึงมีแนวปฏิบัติในการเชิญปาฐกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้มีเวลาจัดเตรียมปาฐกถาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ปาฐกทั้งสองท่านกรุณาตอบรับคำเชิญแล้ว

สำหรับปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในอดีต มีดังนี้

ครั้งที่ 1 (2530) ศ.นิคม จันทรวิทุร หัวข้อ “แรงงานกับรัฐ: สามทศวรรษแห่งการพัฒนา” ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา หัวข้อ “เกษตรกรกับรัฐ”

ครั้งที่ 2 (2532) ศ.เสน่ห์ จามริก หัวข้อ “เศรษฐกิจการเมืองเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ครั้งที่ 3 (2533) ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา หัวข้อ “วัฒนธรรมตะวันตกกับพัฒนาการสังคมไทย”

ครั้งที่ 4 (2536) ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ หัวข้อ “วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย”

ครั้งที่ 5 (2538) ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม หัวข้อ “รากฐานชีวิต”

ครั้งที่ 6 (2541) ศ.นพ.ประเวศ วะสี หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม (สังคมสันติประชาธรรม)”

ครั้งที่ 7 (2544) อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ หัวข้อ “สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม”

ครั้งที่ 8 (2546) นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม หัวข้อ “การบริหารสังคม: ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก”

ครั้งที่ 9 (2548) ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ หัวข้อ “ระบบอุปถัมภ์กับการพัฒนาสังคม: ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย”

ครั้งที่ 10 (2550) ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ หัวข้อ “จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม”

ครั้งที่ 11 (2552) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ หัวข้อ “ลัทธิชาตินิยมไทยสยามกับกัมพูชา: ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร(กลับมาเยือน)”

ครั้งที่ 12 (2554) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?”

ครั้งที่ 13 (2556) ดร.อุทัย ดุลยเกษม หัวข้อ “การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม

ครั้งที่ 14 (2558) ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ หัวข้อ “พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของสันติวิธี”

ครั้งที่ 15 (2559) นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร หัวข้อ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต”

ครั้งที่ 16 (2561) ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย”

ครั้งที่ 17 (2563) ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล หัวข้อ “นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม: ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย”

ครั้งที่ 18 (2565) นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ หัวข้อ “เลี้ยงลูกในโลกใหม่: พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน”

สามารถดาวน์โหลดหนังสือปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในอดีตได้ที่ https://www.econ.tu.ac.th/archive/puey-ungphakorn