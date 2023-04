รอลุ้นเย็นนี้! “เพื่อไทย” ปราศรัยใหญ่ เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ 3 คนอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 18:00 – 21:00 น.วันที่ 5 เมษายนนี้ พรรคเพื่อไทย เตรียมจัดปราศรัยใหญ่ “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ตอน One Team for all Thais : หนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคน” ที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม (ชื่อเดิม เอสซีจี สเตเดียม) โดยจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คนจากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ และจะมีการเปิดรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยด้วย

โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ 16:00 น. ที่จะ​​เปิดให้ประชาชนเข้าสู่สนามกีฬา และในเวลา 17.00 น. ผู้สมัครและอินฟลูเอนเซอร์ เดินพรมแดงเข้างาน โดยเวลา 18:00 – 21:00 น. เริ่มงาน “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ตอน One Team for all Thais : หนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคน”

ซึ่งจะเริ่มการปราศรัย นำโดย นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย และ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย

ก่อนจะปิดงานด้วยการถ่ายภาพผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย บนเวที

ทั้งนี้ วันที่ 29 มีนาคม ที่ลานอเนกประสงค์ ข้างโลตัสรังสิต จ.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) จัดเวทีปราศรัยใหญ่ นายณัฐวุฒิ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า พี่น้องที่อายุ 16 ปีขึ้นไปเตรียมตัวให้ดี โดยเฉพาะใครที่เป็นโรคหัวใจให้ระวังความตื่นเต้นเอาไว้ เพราะวันที่ 5 เมษายนนี้ นพ.ชลน่าน หัวหน้าพรรค จะเป็นคนประกาศตัวเลขที่จะเติมเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิทัล เขาบอกว่าบัตรประชารัฐ 7 ร้อยบาทและเงินสวัสดิการของพล.อ.ประยุทธ์ 1 พันบาท รับรองว่าของเราอื้อหือ ไม่ใช่ 7 ร้อย หรือ 1 พันบาท ก็เราจะให้ใช้ 6 เดือน จะให้ 1 พันได้อย่างไร (อ่านข่าวที่นี่ ณัฐวุฒิ ลั่น 5 เมษารู้แน่ เติมกี่พันเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัล เตือน โรคหัวใจระวังตื่นเต้น)

