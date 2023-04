‘อุ๊งอิ๊ง-เศรษฐา-ชัยเกษม’ 3 แคนดิเดตนายกฯ ปราศรัยใหญ่เย็นนี้ ชวนจับตานโยบาย ศก.

‘เพื่อไทย’ เตรียมเปิด 3 แคนดิเดตนายกฯ ‘แพทองธาร-เศรษฐา-ชัยเกษม’ เย็นนี้ จับตาแย้มนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย (พท.) จัดงานปราศรัยใหญ่ ภายใต้แนวคิด “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ตอน One Team for all Thais : หนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคน” ที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน จากพรรค พท.อย่างเป็นทางการ และอธิบายรายละเอียดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจพรรค พท.

งานดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. ​​โดยเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าสู่สนามกีฬาทันที จากนั้นเวลา 17.00 น. ผู้สมัครและอินฟลูเอนเซอร์เดินพรมแดงเข้างาน

เวลา 17.20 น. แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมแกนนำเดินพรมแดงเข้างาน ก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และถ่ายภาพแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบนเวที รวมถึงจะมีการถ่ายภาพผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. ด้วย

จากนั้นในเวลา 18.15-20.00 น. ​เริ่มงาน “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ตอน One Team for all Thais : หนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคน” ซึ่งจะเริ่มงานปราศรัย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย

อย่างไรก็ตาม แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท.ทั้ง 3 คน คือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และ นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง จะร่วมปราศรัยด้วย

