แคนดิเดตนายกฯ เพื่อชาติ ดันแก้ฝุ่น ‘วาระโลก’ แค่อาเซียนไม่เวิร์ก ต้องเริ่มจากเลือกพรรคไม่สยบนายทุน

“จารุพล” แคนดิเดตนายกฯเพื่อชาติ เปิดแนวทางแก้ฝุ่น PM2.5 ชูไทยผลักดันตั้ง Environmental Security Council หวังเป็นผู้นำพานานาชาติร่วมแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ที่ร้าน The Goodcery จังหวัดเชียงใหม่ Surin Pitsuwan Foundation ร่วมกับ School of Public Policy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Alliance Against the Haze เพื่อน/สู้/ควัน โดยมีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วมดีเบตในหัวข้อ “อนาคตของอากาศบริสุทธิ์จะมาอีกเมื่อไหร่”

ร้อยเอก ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อชาติ กล่าวในตอนหนึ่งว่า การแก้ไขปัญหานายทุนผูกขาดที่ประกอบการอย่างไม่มีความรับผิดชอบ จนกลายเป็นต้นเหตุหนึ่งของปัญหาฝุ่นควัน โดยเฉพาะฝุ่นควันที่มาจากการเผาเพื่อทำการเกษตรแปลงใหญ่ ต้องเริ่มจากการเลือกพรรคการเมืองที่ไม่ได้ผูกพันกับนายทุนเหล่านี้

“นายทุนเหล่านี้อยู่เบื้องหลังนักการเมืองมาตลอด บางคนอยู่มาตั้งแต่รัฐประหาร ไม่แน่ใจว่านายทุนเอื้อทหารรัฐประหารหรือทหารรัฐประหารแล้วเอื้อนายทุนกันแน่ ทุกอย่างอยู่ที่อำนาจ ต่อให้กฎหมายจะแรงแค่ไหน แต่ถ้าผู้มีอำนาจเล่นด้วย จะทำอะไรก็ได้ เพราะฉะนั้น จะแก้ไขเรื่องนี้ได้ต้องเริ่มจากการเลือกพรรคการเมืองที่ไม่ได้ผูกพันกับนายทุนเหล่านี้ ตราบใดที่รัฐบาลยังเป็นลูกน้องนายทุน การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนายทุนจะไม่เกิดขึ้น”



ร้อยเอก ดร.จารุพล กล่าวต่อไปว่า ปัญหาหมอกควันเป็น Transboundary Issue หรือปัญหาข้ามพรมแดนซึ่งไม่สามารถแก้ไขคนเดียวได้เบ็ดเสร็จ ทุกวันนี้ กลไก ASEAN ก็ไม่เวิร์ก เพราะติดข้อ non-interference หรือการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน เมื่อประเทศหนึ่งสร้างควัน อาเซียนก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ดังนั้นพรรคเพื่อชาติ จึงตั้งใจจะผลักดันให้เรื่องหมอกควัน เป็นวาระระดับโลก ไม่ใช่แค่ระดับชาติ

“ประเทศไทยจะฉวยโอกาสนี้และเป็นผู้นำในการก่อตั้ง Environmental Security Council หรือ คณะมนตรีความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นกลไกระดับโลกที่ร่วมกันออกแบบแนวทางการแก้ไข รวมถึงออกมาตรการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามชาติ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนายทุนในประเทศไทย และสร้างบทบาทความเป็นผู้นำของไทยไปพร้อมๆ กัน”