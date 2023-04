เพื่อไทย ชูหมัดเด็ด 6 นโยบายการศึกษา ฟื้นแท็บเล็ตนักเรียน-สอบ TCAS ต้องเฉลย

‘เพื่อไทย’ เปิดตัวนโยบายการศึกษา ชู 6 หมัดเด็ด เรียนไปทำงานไป รายได้ใหม่ทำได้จริง ฟื้น One Tablet per Child with free internet

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 เมษายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดย นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานคณะทำงานด้านนโยบายการศึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์, นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ คณะทำงานด้านนโยบายการศึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ด้านอุดมศึกษา แถลงนโยบายการศึกษา

Advertisment

โดย นางสาวณหทัย กล่าวว่า ปัญหาการศึกษาในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภายใต้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาเพราะความยากจนในระดับรุนแรง พรรค พท.จึงออกแบบนโยบายเพื่อการศึกษา ที่จะทำทั้งในระบบการศึกษา และออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะต้อง ‘ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส’ ให้กับผู้เรียน ผ่าน 6 นโยบายดังนี้ 1.นโยบาย One Tablet per Child with free internet เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำของการเข้าไม่ถึงการศึกษา รวมทั้งยังเป็นการปลดภาระของพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กทุกคนต้องได้เรียน

นางสาวณหทัย กล่าวต่อว่า 2.นโยบายสร้างระบบการเรียนรู้ดิจิทัลแบบครบวงจร ผ่านแพลตฟอร์ม Learn to Earn เพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ โดยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน เนื้อหาหลากหลายทันสมัย ออกแบบการเรียนเองได้, ขจัดปัญหาคนตกงานต้องหมดไป นอกจากนี้ ระบบยังมีตัวช่วยทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อเข้ากับเรื่องที่เรียนและหางานที่เหมาะสม ยิ่งค้นหาตัวเองเจอไว้เท่าไร ยิ่งฉายแววศักยภาพได้ไวขึ้น และสร้างรายได้ใหม่ รายได้เสริม หรือเปลี่ยนอาชีพ ถ้ารู้สึกเบื่องานที่ทำอยู่ หรือเงินเดือนไม่เพียงพอ สามารถเข้ามาเรียนเพิ่มเพื่อหางานใหม่ หรือรับงานเสริมหลังเรียนเสร็จได้

Advertisement

นางสาวณหทัย กล่าวต่อว่า 3.นโยบายจบปริญญาตรี อายุ 18 ปี ขจัดเนื้อหาการเรียนที่ทับซ้อนและไม่ทันสมัย โดยปรับระบบการเรียนเป็น 5-5-3 แทนระบบ 6-6-4 ลดเวลาเรียนในสิ่งที่ไม่จำเป็น 4.นโยบายเรียนอาชีวะฟรีมีอยู่จริง 5.นโยบาย 1 อำเภอ 1 ทุน ที่จะเป็นการรื้อฟื้นนโยบายในสมัยรัฐบาลไทยรักไทย เพื่อค้นหาเพชรในแต่ละอำเภอมาเจียรนัย ให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาประเทศ และ 6.นโยบายโรงเรียน 2 ภาษาทุกท้องถิ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา Coding ตั้งแต่ ป.1 เพื่อพัฒนาให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไปแล้ว นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยจะปรับปรุงกฎหมายและยกระดับกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพทั้งระบบมากยิ่งขึ้น โดยยึดนักเรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง

Advertisement

ด้าน นางสาวลิณธิภรณ์ กล่าวว่า หากพรรค พท.เป็นรัฐบาลจะเข้าไปแก้ปัญหาการศึกษาไทยและแก้ไขเพื่ออนาคตและความหลากหลาย ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ปฏิรูประบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ลดบทบาท TCAS และจะเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพราะข้อสอบเป็นแบบ Standardized tests ยังไม่มีการเปิดรับความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรม โดย TCAS จะต้องมีความชัดเจนในการเฉลยและอธิบายข้อสอบ, ประกาศผลสอบรอบ Portfolio ก่อน เพื่อลดความทับซ้อนในการสอบ TCAS ลง และลดค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้กับเด็ก และทลายกำแพงการศึกษาผ่าน Leran to earn

นางสาวลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า 2.แก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3.นโยบายฟรีวีซ่า และยกระดับ Passport ไทยในการไปศึกษายังต่างประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่าของพรรค พท. จะช่วยให้เด็กไทยก้าวไกลเป็นพลเมืองโลก โดยปัจจุบันไทยเจรจา Work and holiday เพียง 2 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยจะมีการมองประเทศคู่สัญญาใหม่เพิ่มเติมด้วย และจะเจรจาเพิ่มจำนวนโควต้าเยาวชนในการไปเรียนต่อต่างประเทศด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำรวจ..นโยบาย ‘การศึกษา’ ‘พรรคการเมือง’ ไหน ?? โดนใจ..