สื่อนอก เผยนาที ‘พุธิตา’ ก้าวไกล เชียงใหม่ เจอขวาง ฝากนโยบาย ‘บิ๊กตู่’ ปิดสวิตช์ 3 ป.

สื่อนอก เผยคลิปนาที ‘พุธิตา’ ก้าวไกลเชียงใหม่ ถูกขวาง ขณะหาเสียง ปิดสวิตช์ 3 ป. กับ ‘บิ๊กตู่’

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ไปหาเสียงที่ตลาดศรีบุญเรือง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เจอกับ นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ หรือ จีน ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 4 พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เบอร์ 5

โดยระหว่างที่ได้พบ นางสาวพุธิตา ได้พูดโทรโข่งถึงนโยบายการเมืองดี ปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร

ทั้งนี้ May Wong ผู้สื่อข่าวของ Channel News Asia สื่อของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเชี่ยวชาญข่าวในไทย เมียนมา เวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ขณะที่ จีน พุธิตา ได้พูดโทรโข่งหาเสียงไปยังขบวนของพล.อ.ประยุทธ์ โดยว่า

“ในการไปแถลงข่าว ที่บอกให้พรรคก้าวไกลจะไม่เอาทหารแล้ว ขอให้รู้ไว้ว่า ท่านโกหก บิดเบือนประชาชน พรรคก้าวไกลไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีทหาร พรรคก้าวไกลบอกว่าเราจะยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร

“สวัสดีค่ะ ลุงตู่ สวัสดีค่ะ ฝากนโยบายก้าวไกลไว้พิจารณาด้วยนะคะ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เอาทหารออกจากการเมือง ปิดสวิตช์ 3 ป.”

โดยระหว่างที่ นางสาวพุธิตา ได้กล่าวหาเสียงพูดในประเด็นปิดสวิตช์ 3 ป. ได้มีชายแต่งกายด้วยเสื้อโปโล ตัดผมสั้นเกรียน ในมือถือวิทยุสื่อสาร เข้ามาพยายามขัดขวาง ซึ่งทีมงานของพรรคก้าวไกลก็ได้ใช้มือกัน ไม่ให้ถึงตัว นางสาวพุธิตา

ต่อมา นางสาวพุธิตา จึงได้กล่าวต่อว่า ขออนุญาตนะคะ ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ทุกพรรคการเมืองสามารถหาเสียงได้ นี่คือตลาด ถ้าพรรคนู้นหาเสียงได้ พรรคนี้ก็ต้องหาเสียงได้ เราไม่ได้ก่อม็อบ ฝากด้วยนะคะ ปิดสวิตช์ 3 ป. เอาทหารออกการเมือง

ซึ่งมีพ่อค้า ที่ถ่ายคลิปวิดีโอ ยกนิ้วให้กับ จีน พร้อมกับมีทีมงานตะโกนว่า ก้าวไกล ก้าวไกล

คลิปดังกล่าว กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ที่มีคนเข้าไปกดรับชมแล้วมากกว่า 628,500 ครั้งแล้วด้วยกัน

มากไปกว่านั้น ยังมีคลิปวิดีโอ ขณะที่นางสาวพุธิตาหาเสียง โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ในตลาดจำนวนมาก และยังมีคลิปวิดีโอ ขณะที่แฟนคลับของรวมไทยสร้างชาติ ได้ตะโกนตอบโต้กับนางสาวพุธิตา ด้วย

ทั้งนี้ นางสาวพุธิตา ได้ทวิตว่า ที่ต้องส่งเสียงไปหาคุณประยุทธ์เพราะว่าคุณประยุทธ์แถลงข่าว บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน ว่าจะมีการยกเลิกทหารด้วยตัวเอง เมื่อวานเมื่อลงพื้นที่หาเสียงพื้นที่เดียวกันจึงเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงต่อหน้าท่าน ถึงนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารพรรคก้าวไกล

Increased number of plain clothes police in #Chiangmai #MaeRim market where #Thailand PM #Prayut & opposition @MFPThailand #ก้าวไกล were campaigning in same location. Officers stationed themselves along passageway to block #MoveForward team from crossing over to PM #เลือกตั้ง66 pic.twitter.com/skMjB8A7Uj — May Wong (@MayWongCNA) April 21, 2023

