ปิดโหวตแล้วโพล “มติชน-เดลินิวส์”สำรวจรอบ2 “ธนาธร”ร่วมสแกนตอบส่งท้าย-2พ.ค.เปิดดีเบต

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน ถึงความคืบหน้าการทำโพลออนไลน์ชี้อนาคตการเมืองไทย มติชนxเดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง’66 รอบสอง ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสองสื่อใหญ่ของไทย ได้แก่ เครือมติชน ประกอบด้วย มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ มติชนสุดสัปดาห์ มติชนทีวี และเดลินิวส์ จากการตรวจสอบข้อมูลเวลา 15.00 น. วันศุกร์ที่ 28 เมษายน เป็นการโหวตวันสุดท้าย สถิติยอดผู้กดโหวต มติชนxเดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง’66 รอบสอง อยู่ที่ 71,048 ราย ผ่านวิธีการโหวตออนไลน์แบบไม่ซ้ำไอพีแอดเดรส (IP Address) ขณะที่อัตราการเข้าถึง หรือยอดรีช (Reach) ตัวโปรโมตคอนเทนต์เชิญร่วมทำโพลบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย อยู่ที่ประมาณ 520,000 รีช

สำหรับการโหวตรอบสองมีคำถาม 4 หัวข้อ สอบถามความความเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อที่ 1 ท่านจะเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขตจากพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้ง 2566 ข้อ 2 ท่านจะเลือก ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ (ส.ส.บัญชีรายชื่อ) พรรคใด ทั้งสองข้อแรกดังกล่าวคำตอบจะมีให้เลือกเป็นการคัดรายชื่อจาก 10 พรรคการเมืองที่ได้รับการโหวตสูงสุดสิบอันดับแรกจากผลโพลรอบแรก ข้อ 3 ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี และคำตอบจะมีให้เลือกเป็นการคัดรายชื่อจาก 10 แคนดิเดต นายกฯ ที่ได้รับการโหวตสูงสุดสิบอันดับแรกจากโพลรอบแรก คำถามที่ 4 ส.ว. ควรโหวตเลือกแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคที่ได้ ส.ส.มากที่สุดหรือไม่

ขณะที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกล (ก.ก.) สแกนร่วมโหวต 4 คำถาม โพลออนไลน์มติชนxเดลินิวส์ รอบ 2 ชี้อนาคตการเมืองไทยผ่านทางโทรศัพท์ว่า อยากเห็นรัฐบาลหน้าเป็นอย่างไร และอยากเห็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมาจากพรรคอะไร ลองเข้าไปทำโพลของมติชนและเดลินิวส์กัน

ส่วนนายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สแกนร่วมโหวต 4 คำถาม โพลออนไลน์มติชนxเดลินิวส์ รอบ 2 ชี้อนาคตการเมืองไทยผ่านทางโทรศัพท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังทราบผลสำรวจ จะมีเวทีวิเคราะห์ผลโพลในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยมีนักวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำไปวิเคราะห์เจาะลึกผลโพลออกมาอย่างละเอียด จากนักวิชาการ 3 คน ได้แก่ รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ และจะมีการนำคะแนนจากผลโพลที่ได้ทำการสำรวจ นำมาวิเคราะห์และทำการจัดตั้งรัฐบาลจำลอง เพื่อแสดงให้เห็นภาพว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ เชื่อว่า ข้อมูลจากโพลในครั้งนี้จะใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากโครงการ มติชน :เลือกตั้ง 66 บทใหม่ประเทศไทย เดินหน้าเปิดเวทีไฮไลต์ เริ่มจากเวทีแรก ย้ำจุดยืน ชูจุดขาย ประกาศจุดแข็ง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ต่อด้วย เวทีที่ 2 วิเคราะห์ เลือกตั้ง 66 ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวทีที่ 3 ฟังเสียง New gen บทใหม่ประเทศไทย ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 และเวทีที่ 4 เวทีเสียงประชาชน : นโยบายที่ใช่-สิ่งที่รัฐบาลใหม่ควรทำ ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง

มติชน เลือกตั้ง 66 บทใหม่ประเทศไทย เดินทางมาถึงเวทีที่ 5 เป็นกิจกรรมเปิดเวทีให้กับ 9 พรรคการเมืองสำคัญ ระดมขุนพล-ขุนศึก-แม่ทัพ มาร่วมนำเสนอนโยบาย-ไม้เด็ด ประชันกันครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของสมรภูมิเลือกตั้ง 2566 นั่นคือเวที สงคราม 9 พรรค THE LAST WAR จัดขึ้นวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00-17.15 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพฯ

นับเป็นไฮไลต์ มติชน : เลือกตั้ง 66 บทใหม่ประเทศไทย ที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นการจัดเวทีร่วมกันเป็นครั้งแรก ระหว่างสื่อใหญ่ทั้งสองค่าย คือเครือเดลินิวส์และเครือมติชน จะได้พบกับขุนพลเลือดใหม่ (Young blood) ขุนศึกตัวตึง-ตัวเก๋า และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองต่างๆ จะมาประชันกันอย่างดุเดือดในสมรภูมิศึกเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในครั้งนี้ ทั้ง 9 พรรคพร้อมใจกันส่งตัวแทน ทั้งกลุ่มเลือดใหม่ รอบเวที Young blood วัดอนาคต เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากพรรคการเมือง เป็นคนหนุ่มสาวหน้าใหม่ ลงสนามเลือกตั้งเป็นครั้งแรก แต่มีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดนโยบายของพรรคในมุมมองสดใหม่ สะท้อนความหวังและการทำงาน การเมืองเชิงสร้างสรรค์ ทิศทางใหม่ๆ เหมาะสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต

รอบเวที ขุนศึก ประจัญบาน กลุ่มขุนศึกตัวตึง-ตัวเก๋า ผู้แทนที่เป็นบุคคลสำคัญในพรรคการเมือง สามารถนำเสนอประเด็นหลัก ที่พรรคใช้หาเสียง อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้กลยุทธ์ นโยบาย ในช่วงโค้งสุดท้าย และพร้อมที่จะดีเบต โต้แย้งกับตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้ ทั้งในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และรอบเวที แม่ทัพวิสัยทัศน์และสัญญาประชาคม กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะขึ้นเวทีปล่อยของเพื่อเรียกคะแนนให้ได้มากที่สุดว่า ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 แล้วจะทำอะไร ทำอย่างไร ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ เพื่อประเทศไทยก้าวไปสู่บทใหม่ที่เข้มแข็งและยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวที สงคราม 9 พรรค THE LAST WAR ได้ทุกช่องทางในเครือมติชนและเดลินิวส์สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/3KYVoH7 ทั้งนี้ช่องทางการถ่ายทอดสดสามารถรับชมได้ทาง Facebook : Matichon Online / Matichon TV / The Politics / Khaosod / Khaosod English / Prachachat / มติชนสุดสัปดาห์ / Dailynews เดลินิวส์ออนไลน์ Youtube : Matichon TV / Khaosod TV / Matichon Online / ประชาชาติธุรกิจ / มติชนสุดสัปดาห์ / DailynewsOnlineOfficial